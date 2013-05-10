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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۵۸

همزمان با سراسر كشور/

نمازگزاران كردستان توهين به مقدسات اسلامي و نبش قبر صحابي پیامبر(ص) را محكوم كردند

نمازگزاران كردستان توهين به مقدسات اسلامي و نبش قبر صحابي پیامبر(ص) را محكوم كردند

سنندج – خبرگزاري مهر: نمازگزاران كردستاني در شهرهاي مختلف اين استان با شركت در تظاهراتي اقدامات دشمنان اسلام و گروه هاي تندرو در نبش قبر صحابي پیامبر(ص) را محكوم كردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز و همزمان با ديگر نقاط كشور نمازگزاران كردستاني در شهرهاي مختلف اين استان با شركت در تظاهراتي خشم و انزجار خود از اقدامات دشمنان اسلام به ويژه گروه هاي تندرو سفلي و وهابي در نبش قبر صحابي را نشان دادند.

تظاهرات امروز مردم در سراسر استان كردستان بعد از پايان اقامه نماز جمعه و در ميادين اصلي شهرهاي استان برگزار شد و شركت كنندگان با سردادن شعارهاي بار ديگر خواستار وحدت و همدلي بيشتر در بين مسلمانان و حضور در صحنه آنها براي مقابله با توطئه هاي دشمن شدند.

تظاهرات مردمي در سنندج نيز بعد از اقامه نماز جمعه و از مقابل مسجد جامع اين شهر تا ميدان انقلاب برگزار شد و مردم نيز با حضور در اين تظاهرات بار ديگر اقدامات گروه هاي تندرو سلفي و وهابي را محكوم كردند.

در تظاهرات مردمي در شهر سنندج كه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد نماينده ولي فقيه در كردستان، استاندار و معاونين وي، فرماندهان نظامي و انتظامي، جمعي از مديران كل ادارات و سازمان هاي دولتي اين استان نيز حضور داشتند.

تظاهركنندگان ضمن تجمع در ميدان انقلاب شهر سنندج و با محكوم كردن اقدامات گروه هاي تندرو خواستار محكوميت اين اقدام از سوي سران كشورهاي اسلامي شده و برخورد با افراد و مسببان اين اقدامات را خواستار شدند.

کد مطلب 2051489

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