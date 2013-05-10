دادگاه عمومی آبپخش هفته آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رستگار ظهر جمعه در جمع مردم آب‌پخش با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اظهار داشت: همه باید برای تحقق شعار امسال و حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات تلاش کنیم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات‌های متعدد در ایران، افزود: ایران بیشترین انتخابات‌ها را در بین کشورهای جهان برگزار کرده و تمام ارکان نظام از رای مردم نشت می‌گیرند و این نشانه بارز وجود دموکراسی در کشور است.

رئیس دادگستری دشتستان خاطرنشان کرد: نظام اسلامی به دو دلیل مورد هجمه دشمنان قرار دارد یکی به دلیل اینکه دشمنان ترس دارند که مردم‌سالاری از ایران اسلامی به سایر کشورهای اسلامی سرایت کند و دیگری نیز به دلیل پیشرفت‌های بالای علمی و فناوری و سایر عرصه‌هاست.

رستگار تصریح کرد: امسال باید با خلق حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دشمنان را ناکام و توطئه دشمنان را خنثی کنیم و در واقع توطئه دشمنان با حماسه که نوعی جهاد است خنثی می‌شود.

وی اضافه کرد: نامزدها و طرفداران نامزدها باید اخلاق انتخابات را رعایت کنند و در چارچوب قانون فعالیت کنند و توصیه‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری باید مورد توجه مسئولان و مردم باشد.

رئیس دادگستری دشتستان در ادامه از افتتاح دادگاه عمومی آبپخش در هفته آینده خبر داد و گفت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته دوشنبه هفته آینده شاهد افتتاح دادگاه عمومی بخش آبپخش خواهیم بود که با حضور رئیس کل دادگستری استان و مسئولان ارشد شهرستان دشتستان انجام می‌شود.

رستگار بیان کرد: از مردم و مسئولان آبپخش انتظار داریم همکاری لازم را با دادگاه آبپخش داشته باشند تا شاهد رشد و پیشرفت این منطقه باشیم.