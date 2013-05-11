به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ابوترابی فرد کاندیدای نهایی ائتلاف 5 گانه در بدو ورود به ستاد انتخابات وزارت کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از وی پرسید گفته می شود اختلاف نظری بین اعضای ائتلاف پنجگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری برای معرفی کاندیدای نهایی وجود داشته گفت: دبیر ائتلاف به صورت شفاف نظرش را اعلام کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا سایر کاندیداها نیز ثبت نام خواهند کرد گفت: دبیر ائتلاف نظر خود را اعلام کرده است، سایر اعضا نیز نظر خود را اعلام کردند و اختلافی وجود ندارد.

ابوترابی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از وی پرسید دلیل مکث چند دقیقه ای شما در ماشین بعد از ورود به وزارت کشور و هماهنگی های تلفنی که انجام می دادید آیا در خصوص اختلاف نظر و هماهنگی با سایر اعضا بوده است، اظهار داشت: خیر دلیل این مکث طولانی به خاطر هماهنگی برای حضور برخی دوستان در وزارت کشور بود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه گفته شده است که گزینه نهایی ائتلاف 5 گانه از طریق نظرسنجی انتخاب نشده است لطفاً ساز و کار انتخاب گزینه نهایی این ائتلاف را توضیح دهید گفت: همان طور که دبیر ائتلاف نیز اعلام کردند من به عنوان یک برادر کوچک از این جمع ارزشمند به عنوان کاندیدای نهایی برای حضور در وزارت کشور و حضور در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شدم.

وی ادامه داد: همکارانم در ائتلاف 2+3 در مجموع ارزیابی ها نظرسنجی ها را مورد توجه قرار دادند اما یکی از ملاکها در نظرسنجی ها توجه به سیر رشد دوستان بود. یعنی اینکه از مدتی که وارد انتخابات شده ام و در انتخابات حضور یافته ام چه رشدی در پایگاه های اجتماعی داشته ام.

گزینه نهایی ائئلاف 5 گانه ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر اعضای ائتلاف در نظرسنجی ها به یکدیگر نزدیک بودند و اختلاف معناداری بین دوستان نبود و همچنین نتیجه هر یک از نظرسنجی ها با یکدیگر متفاوت بود دوستان در یک نشستی به این نتیجه رسیدند که حقیر در خدمت شما باشم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این اقدام ائتلاف 5 گانه را نشان دهنده عزم جدی اصولگرایان برای حضور در انتخابات با حداقل کاندیداها است، گفت: کاندیدای نهایی کاملاً در چارچوب های توافق شده میان اعضای ائتلاف انتخاب شده است.

محمد حسن ابوترابی فرد کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری امروز خود در ستاد وزارت کشور در پاسخ به این سوال که گفته می شود شما مأمور ابلاغ حکم مشایی بوده اید چه کسی به شما این دستور را داده که رسانه ای کنید گفت بنده با نظر رهبری بعد از این که اجرای حکم به تعویق افتاد آن را رسانه ای کردم .

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا شما در جایگاه نایب رئیسی مجلس فرصت خدمتگزاری به مردم را پیدا نمی کنید و باید حتماً کاندیدای ریاست جمهوری شوید تا به مردم خدمت کنید گفت: به نظر من فردی باید سکان دار اجرایی کشور باشد که نسبت به مسائل کشور بالاترین اشراف را داشته و تجربه حضور در مجلس را نیز داشته باشد.

وی گفت تجربه من در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بنده را بر این داشت که وارد این عرصه شوم همچنین بر این باور قطعی هستم که بدون تعامل بین قوا و هماهنگی دستگاه اجرایی با نخبگان و اعتقاد کامل دستگاه اجرایی به گفتمان انقلاب در عرصه های مختلف نمی توان کشور را در جایگاه شایسته آن قرار داد.

خبرنگار مهر از ابوترابی فرد پرسید: شما به عنوان کاندیدای نهایی ائتلاف مشخص شده اید در حالی که از شانس کمتری نسبت به سایر اعضا برخوردار بودید و قرار است ظاهراً برخی اعضا نیز برای ثبت نام به وزارت کشور بیایند. آیا این اختلاف در ائتلاف به عنوان اولین گام شکست شما نیست؟ شما از سوی خبرنگاران این معروف هستید که در زمان ریاست شما در مجلس مصوبات همین گونه تصویب می شود. آیا خودتان را در حد و اندازه ریاست جمهوری می دانید؟ وی گفت: گمان می کنم این که در دوره مجلس به با رای اکثریت و بدون رایزنی به عنوان نایب رئیس مجلس انتخاب شدم می تواند گواه تجربه مدیریتی من باشد.

وی همچنین با اشاره به عضویت در کمیسیون تلفیق در مجلس اظهار داشت: فکر می کنم سوابق مدیریتی و تجربه ام جوابگو باشد.

ابوترابی تصریح کرد: در خصوص ائتلاف نیز باید بگویم دبیر ائتلاف نظر نهایی را اعلام کرد و من به عنوان برادر کوچک این جمع ارزشمند کاندیدای این ائتلاف شدم.

وی خاطرنشان کرد بعد از ارزیابی نظرسنجی ها در ائتلاف یکی دیگر از ملاک ها سیر رشد دوستان بود که مورد توجه قرار گرفت و در مدت همکاری با ائتلاف نظرسنجی های مخلتفی توسط دستگاه های گوناگون انجام گرفت و دوستان ائتلاف به این نتیجه رسیدند که به علت فاصله کمی که بین اعضا وجود دارد در یک نشست صمیمی به تصمیم و نتیجه نهایی برسند و بنده امروز در خدمت شما هستم.

کاندیدای ائتلاف در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نگاه شما به حصر کاندیداها بعد از رئیس جمهور شدنتان چگونه خواهد بود گفت: نگاه به مسائل کشور روشن است و در این موضوع رهبر معظم انقلاب با یک نگاه مدیریتی و با حکمت و درایت و با نگاه به ارتقاء سطح وحدت ملی تصمیم گرفتند.

وی افزود این در حالی است که چهره های رادیکالی بودند که نظرات متفاوتی داشتند اما مدیریت رهبری فضا را آرام کرد و امیدواریم با نگاه به فرمایشات و بیانات رهبری بتوانیم انجام وظیفه کنیم.

ابوترابی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسید گزینه نهایی در ائتلاف 3+2 توسط نتیجه نظرسنجی ها اعلام شود اما ظاهراً شما نسبت به نتیجه نظرسنجی ها تمکین نداشتید پس چگونه می خواهید بعد از پیروز شدن به قانون پایبند باشید؟ ابوترابی گفت متاسفم از این که برخی به دنبال طرح اشکال هستند و شما خبرنگاران باید نگاه مثبت داشته باشید. این که با یک نشست به این نتیجه رسیده اید و دبیر ائتلاف نیز نتیجه را اعلام کرده دیگر نیازی به این گونه شایعات و اخبار نیست.

وی گفت دولت دوستان عضو ائتلاف تصمیم گرفتند براساس ضوابطی که قبلاً وجود داشت به جز نظرسنجی ها محورهای دیگری نیز وجود داشت و دقیقاً دوستان کاملاً در چارچوب عمل کردند.

این کاندیدای انتخابات در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا اصولگرایان نمی توانند به وحدت برسند این که چهر هایی با ضروریت و کارآمدی های مختلف حضور پیدا می کنند کار تحسین برانگیزی است . اگر تعداد کم باشند می گویند چرا تعداد کم است و حالا که این تعداد ثبت نام کرده اند می گویند چرا کاندیداها تعدادشان زیاد است.

وی در خصوص ارتباط خود با جوانان گفت: حضورم در دانشگاه ارتباط با بدنه دانشجویی گواه این موضوع است من با همین نگاه عمره دانشجویی را راه اندازی کردم. و با ارتباط با آموزش و پرورش این امکان برای دانش آموزان فراهم شد. ابوترابی در پاسخ به این سوال که آیا دیشب در ثبت نام با احمدی نژاد مشورت کرده اید و اگر مشایی رد صلاحیت شود شما به عنوان کاندیدای دولت خواهید بود توفیق مشورت با ریاست محترم را نداشتم و در خصوص این که دولت نظر مثبتی روی من داشته باشد خبری دریافت نکرده ام.