2 شرط اصلی وقوع سونامی در دریای عمان/ بعید بودن سونامی در زلزله امروز

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه‌های اخیر در منطقه مکران، افزود: این زمین‌لرزه‌ها می توانند منجر به سونامی شوند به شرط آنکه زلزله‌ها در منطقه گسل مکران رخ داده باشند.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی ادامه داد: علاوه بر این، زلزله‌هایی که در مکران رخ می‌دهد بزرگای آن باید بیشتر از 6.5 باشد تا موجب وقوع سونامی در منطقه شود.

وی با تاکید بر اینکه موسسه ملی اقیانوس شناسی به طور دایم در حال رصد سونامی در گسل مکران است، خاطر نشان کرد: در زلزله سراوان با اطلاعاتی که به دست آمد احتمال وقوع سونامی را در منطقه دادیم و پیشگیری‌های لازم در این زمینه انجام شد.

بعید بودن سونامی در زلزله امروز بشاگرد

وی با اشاره به زلزله امروز بشاگرد، اظهار داشت: زلزله امروز منطقه بشاگرد در خشکی رخ داده و احتمال وقوغ سونامی ناشی از این زلزله بعید است.

چگینی یادآور شد: در حال حاضر اطلاعات مربوط به زلزله‌های شدید در منطقه مکران از طریق نهادهای هشدار دهنده سونامی چون استرالیا، اندونزی و هند ارائه می‌شود و در صورتی که خطراتی برای کشور داشته باشد، به سازمان مدیریت بحران اطلاع داده خواهد شد.

مطالعات در منطقه مکران در گشت تحقیقاتی

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به برگزاری گشت‌های بزرگ در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه داد: بخشی از این تحقیقات در منطقه مکران انجام شده است.

وی با بیان اینکه این مطالعات در مناطق خلیج چابهار حد فاصل تنگه هرمز تا جاسک انجام شده است، اضافه کرد: داده‌های به دست آمده از این مطالعات در حال تحلیل است ضمن آنکه نمونه‌هایی که از دریای مکران به دست آمده در آزمایشگاه‌های موسسه اقیانوس شناسی در تهران و چابهار در حال بررسی هستند.

وضعیت گسل مکران

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی به تشریح آخرین وضعیت گسل مکران اشاره کرد و ادامه داد: مکران گسلی است که در دریای عمان وجود دارد و حدود 900 کیلومتر طول دارد که به موازات سواحل کشور ما "ایران" و "عمان" کشیده شده است.



وی اضافه کرد: این گسل در سال 1945 میلادی فعال شده به گونه ای که در پاکستان صدها هزار کشته برجای گذاشته است. البته 80 تا 90 سال قبل از سال 1945 (1855 تا 1865) نیز این گسل فعال شد.



چگینی با تاکید بر اینکه جریان‌های سونامی دارای دوره بازگشت هستند، اظهار داشت: آخرین سونامی کشور در سال 1945 میلادی اتفاق افتاده است و باید تاکید شود که قطعا این جریان‌ها دارای دوره بازگشت هستند و احتمال فعالیت مجدد آن وجود دارد.