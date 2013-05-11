ناشران برگزیده سال 91 معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ناشران برگزیده سال 1391 که تا دقایقی دیگر در آیین اختتامیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران معرفی می شوند به شرح زیر هستند:

ناشران کودک و نوجوان: قدیانی

ناشران خصوصی تهرانی: سخن

ناشران خصوصی شهرستانی: دلیل ما

ناشران دولتی کودک و نوجوان: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ناشران دولتی و عمومی بزرگسال: سمت

ناشران دولتی شهرستانی: براق

بر اساس این گزارش همچنین نشر افق در حوزه کودک و نوجوان، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در حوزه ناشران خصوصی تهران، انتشارات سوره مهر در حوزه ناشران دولتی، انتشارات نوید شیراز در بخش ناشران خصوصی شهرستانی و انتشارات عروج اندیشه در حوزه ناشران دولتی و عمومی بزرگسالان تقدیر شدند.

همچنین بر اساس این گزارش در حوزه ناشران فارسی‌زبان که در حوزه بین الملل فعالیت می‌کنند، انتشارات شباویز برگزیده شد. در این بخش انتشارات الاعلمی لبنان به عنوان ناشر خارجی برتر معرفی شد.

عنوان ناشر برگزیده بخش الکترونیک در سال 91 نیز به انتشارات نور رسید.