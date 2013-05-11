به گزارش خبرنگار مهر، غرفه‌های برتر بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که تا دقایقی دیگر در آیین اختتامیه این نمایشگاه معرفی می‌شوند به شرح زیر هستند:

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تلاوت آرامش، نورپردازان، لوح دانش، انتشارات دانشگاه پیام نور، آرما و جامعةالقرآن الکریم.

بر اساس این گزارش همچنین غرفه‌های برتر از نظر رعایت حجاب به شرح زیر هستند:

در بخش کودکان: غرفه انتشارات قیوم

در بخش ناشران عمومی: غرفه انتشارات آستان قدس رضوی

در بخش ناشران آموزشی: غرفه موسسه علمی رزمندگان اسلام

در بخش ناشران دانشگاهی: غرفه انتشارات خرسندی

همچنین در بخش بین‌الملل و در قسمت کتب لاتین، انتشارات نگارستان کتاب آبی و در حوزه کتب عربی موسسه الاعلمی لبنان غرفه برتر شناخته شدند.

غرفه مرکز تحقیقات علوم رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان و مرکز علوم رایانه‌ای اسلامی نور غرفه برتر بخش ناشران الکترونیک شناخته شدند و غرفه انتشارات مهربان هم در این بخش شایسته تقدیر شناخته شد.