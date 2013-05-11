  1. دانشگاه و فناوری
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۲۵

نقشه‌های زمین لرزش زلزله امروز بشاگرد منتشر شد

نقشه‌های زمین لرزش زلزله امروز بشاگرد منتشر شد

نقشه‌های زمین لرزش زلزله امروز شنبه 21 اردیبهشت ماه در منطقه بشاگرد از سوی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نقشه‌ها یک دقیقه پس از رخداد زلزله منتشر می‌شود و مکان دقیق وقوع زلزله و مناطق آسیب دیده را به طور دقیق اعلام می‌کند.

نقشه‌های لرزش زمین نقشه‌هایی هستند که شدت، شتاب و سرعت وقوع زلزله را پس از رخداد تعیین می‌کند. این نوع نقشه‌ها در سال 89 برای زلزله "کوه ‌زرد" سمنان با بزرگای 5.7 تهیه و پس از آن برای زلزله های ریگان کرمان و زلزله وان ترکیه تهیه شد.

پس از آن این نقشه ها برای سایر مناطق زلزله زده نیز منتشر می شود.

نقشه های ذیل نقشه لرزش زمین در زلزله امروز شنبه 21 اردیبهشت بشاگرد است.

کانون زلزله امروز بشاگرد

 

نقشه زمین لرزه امروز

کد مطلب 2052120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه