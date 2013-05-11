به گزارش خبرنگار مهر، این نقشه‌ها یک دقیقه پس از رخداد زلزله منتشر می‌شود و مکان دقیق وقوع زلزله و مناطق آسیب دیده را به طور دقیق اعلام می‌کند.

نقشه‌های لرزش زمین نقشه‌هایی هستند که شدت، شتاب و سرعت وقوع زلزله را پس از رخداد تعیین می‌کند. این نوع نقشه‌ها در سال 89 برای زلزله "کوه ‌زرد" سمنان با بزرگای 5.7 تهیه و پس از آن برای زلزله های ریگان کرمان و زلزله وان ترکیه تهیه شد.

پس از آن این نقشه ها برای سایر مناطق زلزله زده نیز منتشر می شود.

نقشه های ذیل نقشه لرزش زمین در زلزله امروز شنبه 21 اردیبهشت بشاگرد است.

کانون زلزله امروز بشاگرد

نقشه زمین لرزه امروز