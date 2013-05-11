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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۰۸

درگیری هواداران مشایی و قدیری ابیانه در ستاد انتخابات

درگیری هواداران مشایی و قدیری ابیانه در ستاد انتخابات

هواداران مشایی با محمد حسن قدیری ابیانه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به درگیری و زد و خورد پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در ایتالیا که برای ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمده بود بعد از پایان سخنرانی  مشایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پشت تریبون قرار گرفت و گفت: شش ماه است احمدی نژاد که سفرهای استانی و برنامه های مختلف و نمایشهای مضحک در سراسر کشور برای تبلیغ مشایی به راه انداخته و میلیاردها تومان از پول بیت المال را برای تبلیغات صرف کرده است.

وی گفت: در استادیوم آزادی نیز احمدی نژاد 50 میلیارد تومان از بیت المال را صرف تبلیغات مشایی کرد.

بنابر این گزارش در همین میان طرفداران مشایی از سخنرانی قدری ابیانه جلوگیری کردند. و با قطع کردن صدای تریبون مانع ادامه صحبتهای قدیری ابیانه شدند.

 در ادامه دقایقی بین هواداران مشایی و قدیری ابیانه به زد و خورد پرداختند.
کد مطلب 2052507

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