ماهان در اولین دیدار پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر چهاردهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا امروز شنبه با حضور 7 تیم در دهوک عراق آغاز شد.
در چارچوب این روز از رقابتها تیم ماهان در مصاف با شانفیل با حداقل اختلاف و نتیجه 84 بر 83 به پیروزی دست یافت.
شاگردان محسن صادق زاده در حالی برنده این بازی شدند که نیمه نخست مسابقه را با نتیجه 35 بر 34 واگذار کرده بودند.
تیم بسکتبال ماهان روز یکشنبه و در دومین روز مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا با قرعه استراحت روبرو است. این تیم روز دوشنبه دومین دیدار خود در این رقابتها را برابر پتروشیمی، دیگر نماینده ایران برگزار میکند.
چهاردهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا تا جمعه آینده در عراق پیگیری خواهد شد. سه تیم برتر این رقابتها سهمیه مسابقات باشگاههای آسیا را کسب میکنند.
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