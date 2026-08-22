به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح شنبه در برنامه دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه سمنان که همزمان با آغاز برنامههای هفته دولت در شهرستان سمنان برگزار شد، با اشاره به روند اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی استان اظهار کرد: یکهزار و ۱۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان در استان افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به عملکرد استان در سال گذشته افزود: نزدیک به ۷۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان در سال گذشته در استان سمنان افتتاح شد که امسال تعداد پروژهها و حجم اعتبارات اختصاصیافته افزایش قابل توجهی داشته است.
استاندار سمنان با اشاره به شرایط دشوار و فراز و نشیبهای سال گذشته، دستیابی استان به این حجم از پروژهها را حاصل همراهی و همکاری مجموعههای مختلف دانست و از تلاش دستگاههای اجرایی، ائمه جمعه، مجموعههای امنیتی و انتظامی، دستگاه قضایی، دانشگاهیان و مدیران استان قدردانی کرد.
کولیوند وحدت و همدلی میان مجموعههای مختلف استان را یکی از ظرفیتهای مهم سمنان برشمرد و گفت: همراهی نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه سمنان، ائمه جمعه شهرستانها و مدیران استان، زمینه مناسبی را برای پیشبرد برنامههای توسعهای فراهم کرده است.
وی با اشاره به رتبه استان سمنان در ارزیابیهای انجامشده، این استان را از استانهای موفق کشور در این زمینه معرفی کرد و افزود: همکاری میان مجموعه اجرایی، دستگاههای اطلاعاتی، سپاه، فراجا، دستگاه قضایی و سایر مجموعههای مسئول، در ایجاد این شرایط نقش داشته است.
استاندار سمنان در پایان با قدردانی از همراهی مجموعههای مختلف استان، بر ضرورت تداوم این همکاری و همدلی برای پیشبرد برنامههای توسعهای و خدمترسانی هرچه بهتر به مردم تأکید کرد.
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