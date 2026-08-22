تاس: اوکراین از کسری بودجه ۳۶ میلیارد دلاری رنج می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی تاس، مقامات اوکراینی قصد دارند در طول سال ۲۰۲۶ مبلغ ۴۹ میلیارد دلار حمایت مالی بینالمللی، از جمله از اتحادیه اروپا، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی جذب کنند. با این حال، آنچه اوکراین از شرکای غربی خود دریافت کرده، کمتر از ۱۳ میلیارد دلار بوده است؛ این بدان معناست که کییف برای پوشش بودجه دولتی خود به بیش از ۳۶ میلیارد دلار دیگر نیاز دارد.
بر اساس این گزارش، اوکراین چندین سال است که بودجه خود را با کسری بیسابقه تنظیم میکند؛ در همین حال، کییف اذعان دارد که این کشور منابع خود را به طور کامل تخلیه کرده و تأمین مالی، هر بار دشوارتر از قبل میشود.
«دمیتری کولبا»، وزیر امور خارجه سابق اوکراین در ۱۸ اوت گفت که کییف به «سقف» حمایتهای بینالمللی رسیده و نخواهد توانست بیش از آنچه اکنون دریافت میکند، از غرب کمک بگیرد. کولبا توضیح داد که کییف باید در محاسبات خود بر کمکهای بینالمللی، بسیار محتاط باشد. با این وجود، دولت اوکراین قصد دارد در سال ۲۰۲۷ مبلغ بیشتری، تا سقف ۵۲ میلیارد دلار، از شرکای خود دریافت کند.
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