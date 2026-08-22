سفر «سندرم بلوغ» به انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «سندرم بلوغ» به نویسندگی و کارگردانی حسن نجمآبادی و تهیه کنندگی فرشته بنیعامریان در سومین حضور بینالمللی خود، به بخش مسابقه رسمی یازدهمین دوره جشنواره فیلم Realtime در انگلیس راه یافت.
جشنواره بینالمللی فیلم RFT در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد. این رویداد به مرور فضایی را برای فیلمسازان مستقل، جوان و نوظهور مشتاق دانش، ایجاد کرد و باعث ترویج فیلمهای مستقل با تمرکز قوی بر فلسفه هنر، فرهنگ و خلاقیت شد.
یازدهمین دوره این جشنواره ۲۳ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۱ تا ۳ آبان ۱۴۰۵) در شهر ووستر انگلیس، برگزار خواهد شد.
«سندرم بلوغ» پیش از این در پنجاهمین دوره جشنواره فیلم Laceno d’Oro ایتالیا و دوازدهمین دوره جشنواره فیلم FOLCS آمریکا حضور داشته است.
در خلاصه داستان «سندرم بلوغ» آمده است: «قرار بود امروز، روز خوبی برای هر دومون باشه؛ اما یه دفعه همه چی به هم ریخت.»
فرید سجادی حسینی، شوار کریمزاده، محمود رشیدی و آتنا حسینیتبار در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند و پخش بینالملل اثر بر عهده کمپانی مستقل مورچه است.
عوامل فیلم کوتاه «سندرم بلوغ» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حسن نجمآبادی، تهیهکننده: فرشته بنیعامریان، مجری طرح: محمدحسین حقانی، مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، تدوین و اصلاح رنگ: احسان واثقی، مدیر صدابرداری: امیر پرتو زاده، طراحی و ترکیب صدا: بهروز شهامت، برنامهریز و دستیار یک کارگردان: نرگس امیراصلانی، طراح صحنه و لباس: رامین غفوری، طراح گریم: نازنین سرابی، منشی صحنه: گیتا فیضی، دستیار دوم کارگردان: فاطمه گیلآبادی، دستیار تهیهکننده: بیتا اللهیاری، مدیر تولید: مجتبی بهرامی، جانشین مدیر تولید: آیت رهکوی، دستیار یک فیلمبردار: حامد حسنوندی، گروه فیلمبرداری: عباس رزاقی، هادی جمالی، دستیار صدا: محمدرضا حسینی، دستیار صحنه و لباس: فرهاد ابراهیمی، مدیر تدارکات: علیاصغر بازگشا، تدارکات: محمد بهرامی، عکاس: سارا ملکی ، پوستر: جمشید محمدی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
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