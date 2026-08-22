به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری گرجستانی اینترپرس‌نیوز (IPN)، تنگیز شارماناشویلی، نماینده پارلمانی حزب «رؤیای گرجستان» در پاسخ به این پرسش که چرا گرجستان به تحریم‌های وضع‌شده از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران نپیوسته است، گفت: اینکه گرجستان در ارتباط با سیاست بین‌الملل اقدامی انجام دهد، تنها بر اساس یک معیار تعیین می‌شود و آن منافع ملی است.

وی افزود: ترکیه و صربستان نیز کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا هستند، اما آنها نیز به تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران نپیوسته‌اند.

این مقام گرجستانی تصریح کرد: تفلیس هیچ اقدامی را که برخلاف منافع گرجستان باشد، انجام نخواهد داد. معیار ما این است: هر اقدامی که قرار است انجام شود، پیش از هر چیز باید از این آزمون عبور کند که آیا در راستای منافع ملی هست یا خیر. اگر تشخیص دهیم که چنین نیست، آن را انجام نخواهیم داد. بگذارید همه این را بدانند!