۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۱۵

تلفات ریزش ساختمان در بنگلادش از مرز 1100 نفر گذشت

تعداد کشته های حادثه ریزش ساختمان در بنگلادش افزایش یافته و به 1115 نفر رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشیتد پرس" پلیس بنگلادش امروز اعلام کرد که تعداد کشته های حادثه ریزش ساختمان در این کشور از مرز 1100 نفر گذشته است.

طبق آخرین آمار اعلام شده حدود 1115 نفر در اثر ریزش یک ساختمان در داکا پایتخت این کشور کشته شده اند.

رئیس واحد نظامی بنگلادش در این مورد گفت : عملیات امداد و نجات تا زمان یافتن آخرین اجساد یا افراد زنده از زیر آوار ادامه خواهد داشت.

حدود 18 روز قبل در اثر ریزش یک ساختمان چند طبقه در داکا پایتخت بنگلادش که کارگاه تولید پوشاک بود شمار زیادی از کارکنان این واحد تولیدی کشته شدند که با گذشت بیش از دو هفته از این ماجرا هنوز عملیات امداد و نجات ادامه دارد.

