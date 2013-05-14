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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

همزمان با سفر هیئت دولت/

15 هزار واحد مسکن مهر در لرستان به بهره برداری می رسد

15 هزار واحد مسکن مهر در لرستان به بهره برداری می رسد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان از افتتاح 15 هزار واحد مسکن مهر همزمان با سفر هیئت دولت به این استان خبر داد.

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سفر هیئت دولت به استان لرستان 15 هزار و 200 واحد مسکن مهر در این استان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اعتبار صرف شده برای این پروژه ها بیان داشت: در مجموع 335 میلیارد تومان برای بهره برداری از این تعداد واحد مسکن مهر هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان افتتاح ورزشگاه الیگودرز را یکی دیگر از پروژه های قابل افتتاح دانست و گفت: همچنین افتتاح 175 کیلومتر راه روستایی با اعتبار 62 میلیارد تومان یکی دیگر از این پروژه ها است.

ملکی همچنین از افتتاح 50 کیلومتر از چهارخطه های لرستان خبر داد و گفت: اعتبار این پروژه ها بیش از 50 میلیارد تومان بوده است.

کد مطلب 2054844

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