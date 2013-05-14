پیروزی نماینده تایلند مقابل بنیادکار/ تساوی با ارزش سئول

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا امروز سه شنبه با برگزاری دو دیدار آغاز شد که در یکی از این مسابقات تیم بوریرام یونایتد تایلند موفق شد در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 2 بر یک تیم بنیادکار ازبکستان را شکست بدهد. "ژوژین" و "سامری" برای تیم یونایتد گلزنی کردند و تک گل بنیادکار را "تاران" به ثمر رساند.

در دیگر مسابقه امروز تیم بیجینگ گوان چین در خانه خود به مصاف اف‌سی سئول کره‌جنوبی رفت. این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. بیجینگ در حالی در ورزشگاه خانگی خود برابر حریفش متوقف شد که از دقیقه 61 و به خاطر اخراج "ژین چوی" 10 نفره به بازی ادامه داد.

برنامه دو مسابقه دیگر سه شنبه به شرح زیر است:

* الغرافه قطر - الشباب عربستان، ساعت 20:15، ورزشگاه الغرافه قطر

* الجیش قطر - الاهلی عربستان، ساعت 20:30، ورزشگاه الریان قطر