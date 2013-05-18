یورو در معرض تهدید قرار دارد/ لزوم برگشت از سیاستهای ریاضتی مورد نظر آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "تاگس سایتونگ" بنیاد "رزا لوکزامبورگ" آلمان در گزارشی به بررسی دلایل بحران یورو پرداخت.

"هاینرفلاسبک" و "کوستاس لاپاویستاس" در این بررسی به دلایل واقعی بحران یورو و استراتژیها و راه حلهای ممکن برای حل این بحران پرداختند.

فلاسبک در این بررسی عنوان کرده است که ارز اروپایی از نظر موجودیتی در معرض تهدید قرار دارد. در شرایط فعلی در بسیاری از کشورهای عضو منطقه یورو هیچ تصمیم و محرک مثبتی که بتواند بار دیگر اقتصاد آنها را زنده کند وجود ندارد. به این ترتیب باید انتظار داشته باشیم که هم در کشورهای بدهکار و هم کشورهای طلبکار در جریان مبارزات بی نتیجه با بحران از طرف دولتها احزابی روی کار آیند که سیستم ارزی را زیر سوال قرار داده و خروج از منطقه ارز مشترک را مد نظر قرار دهند. حزب "گزینه ای دیگر برای آلمان" از جمله این احزاب است.

فلاسبک همچنین هشدار داده است که آلمان در یک سناریوی خروج از منطقه ارز مشترک از نظر اقتصادی آسیب جدی می بیند.

چپ های آلمان نیز یک سناریوی خروج پر هرج و مرج از منطقه یورو را می توانند تصور کنند اما آن را آرزو نمی کنند. رئیس چپ ها در پارلمان آلمان در این باره اظهار داشته است که ما خواهان خروج از منطقه یورو نیستیم و یک سیاست دیگری را درخواست می کنیم.

در ادامه این مطلب آمده است که در عین حال هنوز برای برگشت خیلی دیر نشده است. هنوز آلمان می تواند موضع خود را کاملا تغییر داده و یک راه حل ملایم تری را برای خروج از بحران در پیش گیرد. چپ های آلمان یک تصمیم ده ساله برای این منظور را مد نظر دارد.

در این راستا باید به سیاستهای ریاضتی آلمان پایان داده شود و در بازسازی زیر ساخت ها سرمایه گذاری شود.

"واگن کنشت" از دیگر سیاستمداران بلند پایه حزب چپ ها نیز در این باره اظهار داشته است که مسئله این نیست که یورو باشد یا نباشد بلکه مسئله این است که ما در چه جور اروپایی می خواهیم در اصل زندگی کنیم. در کنار یک اروپای اقتصادی همچنین یک اروپای سیاسی می تواند وجود داشته باشد که محدودیتهای سختی را در زمینه دموکراسی تجربه می کند.