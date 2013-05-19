به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ملک‌زداده از خوش‌نویسان بنام معاصر در اقدامی نیک‌اندیشانه و با هدف گسترش معرفت اهدا و وقف آثار هنری و تاریخی «مناجات حضرت امیرالمومنین علی (ع)» به نثر و به خط شکسته که با نیت نذر برای امام رضا علیه‌السلام کتابت کرده است، به کتابخانه و موزه ملی ملک زیر نظر آستان قدس رضوی هدیه کرد.

این قطعه خوش‌نویسی برای نخستین بار به خط شکسته به وسیله این هنرمند کرمانی در 12 سطر در سال 1391 خورشیدی کتابت شده است.

مجتبی ملک‌زاده درباره ویژگی‌های این اثر فاخر هنری می‌گوید: در کتابت مناجات حضرت امیرالمومنین (ع) به نثر، که در مجموعه‌های ادعیه وجود داشته است، کوشیده‌ام تا اندازه زیادی از پیچ‌وتاب‌های خوش‌نویسی دوری کنم تا در خواندن و قرائت متن آسانی پدید آید. همچنین دوری از اتصالات مکرر و ترکیبات پیچیده، از دیگر ویژگی‌های این قطعه خوش‌نویسی به شمار می‌آید.

این خوش‌نویس درباره چگونگی خلق اثر یادآور می‌شود: چندی پیش نذر کرده بودم که یک مناجات منثور از امیرالمومنین علی علیه‌السلام را کتابت و به آستان امام رضا علیه‌السلام تقدیم کنم. البته چند سال پیش نیز یک مناجات منظوم را به شکل مرقع و تذهیب شده با جلد لاکی گل و مرغ نوشتم و به کتابخانه آستان قدس پیشکش کردم. سال گذشته که خوش‌نویسی مناجات منثور به پایان رسید، برای تقدیم این اثر به آستان مبارک امام رضا علیه‌السلام، تصمیم گرفتم آن را کتابخانه و موزه ملی ملک که از موقوفات و متعلقات آستان قدس رضوی به شمار می‌آید اهدا کنم.