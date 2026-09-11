یحیی سریع: ۶ منطقه در الحدیده و تعز آزاد و ۹ جنگنده سعودی سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای تصویری جزئیات مربوط به پیشروی این نیروها را در جبهه های ساحل غربی یمن تشریح کرد.

در این بیانیه آمده است: با مشارکت گسترده مردم و قبایل آزاده یمن، در سوم سپتامبر عملیات «وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْکِیلًا» را آغاز کردیم. این عملیات گسترده و ویژه از چندین محور برای بیرون راندن تجمعات نیروهای سعودی در برخی مناطق ساحل غربی انجام شد.

یحیی سریع افزود: مزدوران سعودی مرتکب فجیع‌ترین جنایات علیه شهروندان شدند و تلاش کردند جغرافیای یمن را تحت اشغال و کنترل عربستان درآورند. این عملیات با وجود پوشش هوایی گسترده دشمن سعودی که از نیروهای آن پشتیبانی می‌کرد، با موفقیت به پایان رسید و دشمن نتوانست بر روند عملیات تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: این عملیات نتایج زیر را محقق کرد: ۱. مزدوران دشمن سعودی از ۶ شهرستان در استان‌های تعز و الحدیده، در مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ کیلومتر بیرون رانده شدند و این مناطق اکنون امن و باثبات هستند. ۲. هفت لشکر نظامی از تجمعات نیروهای مزدور دشمن سعودی که مجموعاً شامل ۳۸ تیپ نظامی بودند، هدف قرار گرفتند. در نتیجه این عملیات، صدها نفر از عناصر مزدور دشمن سعودی در ساحل غربی کشته، اسیر یا زخمی شدند. ۳. شماری از اسرای عزیزمان که سال‌ها نزد مزدوران دشمن سعودی در ساحل غربی بودند، آزاد شدند. ۴. توانستیم ۳۲ عملیات مقابله با هواپیماهای جنگی سعودی انجام دهیم و ۹ فروند هواپیما را سرنگون کنیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد: درود بر ارتش مجاهد بزرگمان به‌خاطر جهاد و فداکاری‌های بزرگش در راه خدا و در دفاع از مردم و کشورمان. درود و احترام فراوان به مردم عزیزمان و قبایل آزاده یمن به‌خاطر حمایت و پشتیبانی آنان از نیروهای مسلح در نبرد برای آزادی و استقلال.

یحیی سریع خاطرنشان کرد: تأکید می‌کنیم که کشتیرانی دریایی برای همه شرکت‌ها امن است، به‌جز کشتی‌های سعودی که پیش‌تر ممنوعیت تردد آنها اعلام شده است. همچنان به تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره»، هدف قرار دادن تجمعات دشمن سعودی و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه می‌دهیم تا تجاوز متوقف و محاصره مردممان رفع شود.