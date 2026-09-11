به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع تصادف یک دستگاه مینی‌بوس با یک دستگاه سمند در ساعت ۵ و ۳۸ دقیقه بامداد جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، در خیابان شهید لشگری به سمت آزادی، روبه‌روی ایران تایر، حادثه به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

در پی این گزارش، ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

این حادثه ۱۱ مصدوم برجا گذاشت که ۹ نفر پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲ نفر نیز در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

از مجموع مصدومان انتقالی، ۴ نفر به بیمارستان شهید فیاض‌بخش، ۳ نفر به بیمارستان شهید سردار سلیمانی و ۲ نفر به بیمارستان رسول اکرم (ص) منتقل شدند.