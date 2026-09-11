به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خود را برای حضور در رقابت‌های آسیایی آماده می‌کند و آبی‌پوشان پس از دیدار برابر پیکان در هفته هفتم لیگ برتر، روز شنبه ۲۱ شهریور راهی بصره عراق خواهند شد تا خود را برای نخستین دیدارشان در مرحله لیگ نخبگان آسیا آماده کنند.

استقلال در هفته نخست این رقابت‌ها باید در ورزشگاه بین‌المللی بصره به مصاف السد قطر برود؛ دیداری که نخستین تجربه آسیایی آبی‌پوشان در فصل جدید محسوب می‌شود و از اهمیت زیادی برای شاگردان سهراب بختیاری‌زاده برخوردار است.

آبی‌پوشان پس از پایان دیدار با پیکان، فرصت چندانی برای استراحت و آماده‌سازی نخواهند داشت و باید خیلی زود تمرکز خود را روی مسابقه با السد قرار دهند. به همین دلیل کادر فنی استقلال در روزهای پیش رو علاوه بر مسائل فنی، باید شرایط بدنی بازیکنان را نیز مدیریت کند تا تیم با آمادگی مناسب وارد نخستین دیدار آسیایی خود شود.

محسن گروسی پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه دیدار این تیم برابر پیکان در هفته هفتم لیگ برتر شرایط آبی‌پوشان از ابتدای فصل تاکنون را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استقلال شروع بسیار خوبی نسبت به سال‌های گذشته داشته است، اما تیمی که می‌خواهد برای قهرمانی تلاش کند باید در بازی‌هایی که امکان کسب سه امتیاز دارد، نتایج بهتری بگیرد و از این دیدارها با پیروزی خارج شود.

گروسی در خصوص عملکرد استقلال در هفته‌های اخیر اظهار کرد: شروع استقلال نسبت به سال‌های گذشته بسیار خوب بوده است. این تیم در سه بازی ابتدایی عملکرد خوبی داشت و پس از آن هم دربی را پشت سر گذاشت. استقلال در دیدار برابر فولاد نیز در زمین حریف به میدان رفت و سپس مقابل آلومینیوم قرار گرفت که یکی از تیم‌های بسیار خوب امسال است و آن بازی هم در زمین حریف برگزار شد. البته همه انتظار داشتند استقلال در این مسابقات به پیروزی برسد، اما با توجه به شرایطی که تیم داشت و اینکه نتوانست بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کند، به نظرم نتایج استقلال قابل قبول بوده است.

وی ادامه داد: با این حال، تیمی که می‌خواهد به قهرمانی فکر کند باید بازی‌های بد خود را هم با نتیجه خیلی بهتری پشت سر بگذارد. به نظر من شروع دوباره استقلال باید از بازی با پیکان باشد و این تیم بتواند با کسب سه امتیاز، جایگاه خود را در صدر جدول بسیار بهتر کند.

پیشکسوت استقلال درباره شرایط پیکان تحت هدایت ساکت الهامی نیز گفت: همه تیم‌ها خوب هستند و تلاش می‌کنند. پیکان هم با هدایت ساکت الهامی تا اینجا عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته است، اما در نهایت شرایط بازی اهمیت زیادی دارد. اگر شرایط استقلال مانند سه بازی ابتدایی فصل باشد، این تیم می‌تواند تیم‌هایی مانند پیکان را شکست دهد.

گروسی با اشاره به جایگاه و اعتبار استقلال در فوتبال ایران تصریح کرد: استقلال تیم کوچکی نیست. همین اسم استقلال در مقابل تیم‌های دیگر می‌تواند تیم حریف را تحت تأثیر قرار دهد و حتی آنها را بترساند. هرچند شرایط استقلال برای جذب بازیکن چندان جالب نبوده است، اما این تیم باید در چنین بازی‌هایی حداقل سه امتیاز لازم را کسب کند تا همچنان جزو مدعیان باشد.

وی افزود: استقلال در بازی‌هایی که در هفته‌های اخیر انجام داده، مقابل تیم‌هایی قرار گرفته که در چند سال گذشته حرف‌هایی برای گفتن داشته‌اند. دربی هم شرایط خاص خودش را داشت و فولاد نیز در زمین خودش به میدان رفت. البته استقلال در دیدار برابر آلومینیوم میزبان بود، اما در مجموع شرایط مسابقات به شکلی بود که استقلال با تیم‌های قابل احترامی روبه‌رو شد. به نظر من اگر استقلال بتواند شرایط و کیفیت سه بازی ابتدایی خود را دوباره به دست بیاورد، قابلیت شکست دادن پیکان را دارد.

کارشناس فوتبال در ادامه درباره تصمیم سهراب بختیاری‌زاده در خصوص مسائل انضباطی و کنار گذاشتن برخی بازیکنان استقلال گفت: من کاملاً معتقدم بختیاری‌زاده با توجه به کمبود بازیکن در استقلال، تصمیم درستی گرفته است. اگر حتی در نتیجه گرفتن هم موفق نباشد، به نظر من یک آدم نباید روی اعتقادات خودش پا بگذارد. هر تصمیمی که می‌گیرد باید بداند به نفع تیم و باشگاه است.

گروسی تأکید کرد: بازیکن‌سالاری باید از فوتبال ما کم شود. می‌دانم که به طور قطع نمی‌توان این مسئله را به صورت کامل از بین برد، اما بالاخره باید از یک جا شروع شود. زمانی بود که برخی تیم‌ها چنین کاری را انجام دادند و موفق شدند و نتیجه هم گرفتند. استقلال هم اکنون این کار را انجام می‌دهد. سال گذشته نیز چنین اتفاقی افتاد و امسال هم این روند از ابتدای فصل دنبال شده است.

وی ادامه داد: به نظر من بختیاری‌زاده باید روی اعتقادات خود بایستد و نباید در این زمینه شک کند. شاید استقلال برای مدتی مقداری سختی بکشد، اما در آینده می‌تواند نتایج بسیار خوبی بگیرد. اگر این فرهنگ و مسئله بازیکن‌سالاری از استقلال برداشته شود، شک نکنید که نتایج بسیار خوبی برای باشگاه و هواداران رقم خواهد خورد.

پیشکسوت استقلال درباره نخستین دیدار آسیایی این تیم برابر السد قطر نیز گفت: بازی با السد مسابقه بسیار مهم و سختی است. این تیم مهره‌های خوب و بسیار نامداری دارد و استقلال باید برابر چنین تیمی با آمادگی کامل به میدان برود.

گروسی خاطرنشان کرد: این بازی سخت است، چرا که هواداران استقلال به عنوان یار دوازدهم در ورزشگاه حضور نخواهند داشت. از طرفی لیگ قهرمانان آسیا شرایط خاص خودش را دارد و بسیاری از بازیکنان استقلال در چنین مسابقاتی کم‌تجربه هستند. بنابراین به نظر من باید منتظر باشیم و ببینیم چه اتفاقاتی در جریان بازی رخ خواهد داد.

وی در پایان گفت: واقعاً بازی سختی برای استقلال خواهد بود، اما این تیم جوان و باانگیزه است و امیدواریم بتواند برابر السد نتیجه خوبی برای باشگاه و هوادارانش کسب کند.