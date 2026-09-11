به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا گفت که اگر اسرائیلی‌ها بخواهند به بنیامین نتانیاهو رأی بدهند، آمریکا باید موضعی بسیار قاطع اتخاذ کند.

بر اساس این گزارش، کلینتون در ادامه سخنانش افزود: من اسرائیل را دوست دارم ولی از حکومت و سیاست‌های نتانیاهو متنفرم.

وی همچنین تصریح کرد: من آمریکا را هم دوست دارم و از دولت و سیاست‌های ترامپ متنفرم.

وزیر خارجه پیشین آمریکا قبلا هم گفته بود که نتانیاهو می خواهد با جنگ افروزی، مخالفان داخلی را مهار کند و من معتقدم که تفاهم با ایران همان تیر خلاصی است که زمینه کناره‌گیری او را در آینده فراهم خواهد کرد.