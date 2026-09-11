به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین اجلاس سران بریکس طی روزهای ۲۱ و ۲۲ شهریورماه (۱۲ و ۱۳ سپتامبر) در مرکز همایشهای «بهارات ماندپام» در دهلینو، پایتخت هند، برگزار میشود؛ اجلاسی که در دوره ریاست دورهای هند بر بریکس، با محوریت شعار «ساختن برای تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری» برگزار خواهد شد.
در این دوره از ریاست بریکس، تقویت همکاریهای چندجانبه در حوزههایی همچون امنیت غذایی، انرژی، زنجیرههای تأمین حیاتی، توسعه مالی، گسترش ظرفیتهای بانک توسعه نوین و بهرهگیری از ارزهای ملی، از جمله محورهای مورد توجه این پیمان بینالمللی عنوان شده است.
در حاشیه این رویداد بینالمللی، نمایشگاه تخصصی صنایعدستی نیز از ۸ تا ۱۵ سپتامبر با حضور نمایندگان کشورهای عضو در محل «خانه صنایعدستی و پارچهبافی» دهلینو برپا شده است، نمایشگاهی که فرصتی برای معرفی ریشههای تمدنی، ظرفیتهای فرهنگی و تنوع میراث هنری کشورهای حاضر در بریکس به شمار میرود.
ایران نیز با حضور دو نماینده از هنرمندان شاخص صنایعدستی کشور در این رویداد حضور یافته است تا بخشی از ظرفیت گسترده هنرهای سنتی ایران را در عرصه بینالمللی به نمایش بگذارد.
در این میان، آمنه صدیقی چافجیری، هنرمند صاحبنام و پیشکسوت رشتیدوزی از استان گیلان، با ارائه آثار خود، جلوهای از هنر اصیل و ریشهدار شمال ایران را در معرض دید بازدیدکنندگان و نمایندگان کشورهای حاضر در این رویداد قرار داده است.
رشتیدوزی بهعنوان یکی از جلوههای ارزشمند هنرهای سنتی گیلان، واجد مجموعهای از نقوش، شیوههای اجرایی و مؤلفههای بصری برخاسته از فرهنگ و زیستبوم این منطقه است و حضور این هنر در یک رویداد بینالمللی در کنار نمایندگان کشورهای عضو بریکس، زمینهای برای معرفی بخشی از تنوع فرهنگی و هنری ایران در سطح جهانی فراهم کرده است.
نمایشگاه تخصصی صنایعدستی حاشیه اجلاس بریکس تا ۱۵ سپتامبر در دهلینو ادامه خواهد داشت و آثار هنرمندان کشورهای حاضر در این پیمان را در معرض بازدید مخاطبان قرار میدهد.
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