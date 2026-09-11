نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در اواخر مهرماه اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی امروز در حاشیه برگزاری آزمون کاردانی ویژه ملی مهارت در دانشگاه ملی مهارت دختران دکتر شریعتی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ گفت: نتایج اولیه اعلام شد و انتخاب رشته صورت گرفت، در حال متقاضیان چندبرابر ظرفیت برای کدرشته های دارای شرایط خاص به دانشگاه ها معرفی شده اند.

وی افزود: ما در سازمان سنجش تلاش می کنیم نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ را اواخر مهرماه اعلام کنیم.

معاون وزیر علوم یادآور شد: البته اعلام نتایج نهایی به شرایط دانشگاه ها و میزان همکاری دانشگاه ها و دستگاه ها در برگزاری هر چه سریع تر آزمون های عملی و رشته های دارای شرایط خاص برمی گردد.

وی خاطرنشان کزد: ما یک جدول زمان بندی داریم که براساس توافق با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تنظیم می شود. چالشی که وجود دارد این است که توافق صورت می گیرد اما موسسات آموزش عالس در ارسال نتایج آزمون های عملی، مصاحبه ها و سوابق به سازمان سنجش تاخیر دارند. همین تاخیر به تاخیر در اعلام نتایج نهایی می انجامد.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ابتدا قرار بود در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط خاص کشور این آزمون به روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیرماه موکول شد و پس از تعویق یک هفته ای در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر در ۱۲۹ مجموعه امتحانی در ۶ گروه آموزشی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی در ۱۶۵ شهرستان شرکت کردند.

کارنامه نتایج اولیه به همراه اسامی افراد مجاز به انتخاب رشته‌ آزمون کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ سوم شهریورماه اعلام شد. از میان ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی ثبت‌نام کننده، بیش از ۴۹۷ هزار نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، روزانه غیر دولتی، مجازی، مشترک و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شدند.

پس از یک بار تمدید بیش از ۲۵۰ هزار نفر از داوطلبان مجاز، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند. مجموع ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۴۶ هزار نفر اعلام شد.