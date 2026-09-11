به گزارش خبرنگار مهر، نوذر نخعی،ظهر جمعه در پنل تخصصی «تابآوری نظام سلامت در بحرانها» که در بیستوهفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بینالمللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور در کرمان برگزار شد با تأکید بر اینکه تابآوری نظام سلامت مفهومی فراتر از آمادگی در برابر بحرانهاست، گفت: تابآوری زمانی معنا پیدا میکند که نظام سلامت در برابر شوکهای ناگهانی و حتی استرسهای مزمن، ضمن حفظ عملکرد، بتواند خود را با شرایط جدید سازگار کرده و حتی توانمندتر از گذشته به مسیر خود ادامه دهد.
وی افزود: تابآوری با آمادگی تفاوت دارد و تنها به مواجهه با یک شوک ناگهانی محدود نمیشود، بلکه استرسهای مزمنی مانند سالمندی جمعیت نیز میتوانند ظرفیت تابآوری نظام سلامت را تحت تأثیر قرار دهند.
وی ادامه داد: نظام سلامت تابآور باید در زمان بروز بحران دچار فروپاشی نشود، بتواند عملکرد اصلی خود را حفظ کند، با شرایط سازگار شود و پس از عبور از بحران، حتی با ظرفیت بیشتری به فعالیت ادامه دهد.
نخعی، منابع انسانی، ساختارهای فیزیکی و تجهیزاتی و حمایتهای مالی را از ارکان مهم تابآوری نظام سلامت عنوان کرد و گفت: در میان این ارکان، منابع انسانی جایگاه ویژهای دارند و سلامت و تابآوری کارکنان نظام سلامت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه تابآوری نظام سلامت مفهومی نسبتاً جدید در ادبیات علمی جهان است، اظهار کرد: تجربه بحرانهایی مانند ابولا و سپس همهگیری کووید۱۹، فرصت مهمی برای ارزیابی میزان تابآوری نظامهای سلامت در کشورهای مختلف فراهم کرد.
وی با تأکید بر نقش سلامت روان در تابآوری منابع انسانی افزود: هر فرد شاغل در نظام سلامت، از مدیران و پزشکان گرفته تا پرستاران، کارشناسان و سایر کارکنان، یکی از ارکان تابآوری این نظام محسوب میشود و برای ارائه خدمت مؤثر، باید از سلامت روان مناسبی برخوردار باشد.
نخعی، کاهش تعاملات اجتماعی، استفاده افراطی از تلفن همراه و شبکههای اجتماعی و تغییر الگوهای غذایی را از جمله عواملی دانست که میتوانند بر سلامت روان و در نهایت تابآوری افراد تأثیرگذار باشند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ ارتباطات اجتماعی خاطرنشان کرد: کاهش دیدارهای خانوادگی و اجتماعی و فردیتر شدن روابط میتواند به مرور زمان بر سلامت روان و ظرفیت سازگاری افراد اثر بگذارد؛ بنابراین باید در کنار پیشرفتهای زندگی مدرن، بخشی از تعاملات و سنتهای اجتماعی مؤثر بر سلامت را نیز حفظ کنیم.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان همچنین با اشاره به مطالعات انجامشده درباره تأثیر مصرف غذاهای بیش فرآوری شده بر سلامت گفت: توجه به کیفیت رژیم غذایی تنها برای سلامت جسم اهمیت ندارد، بلکه الگوی غذایی میتواند بر سلامت روان، تمرکز و توانایی افراد برای مقابله با مشکلات نیز اثرگذار باشد.
نخعی، با تأکید بر ظرفیت بالای مردم ایران در مواجهه با شرایط دشوار گفت: باید به توانمندی و تابآوری مردم کشور توجه داشته باشیم و با تقویت عوامل مؤثر بر سلامت روان و اجتماعی، این ظرفیت را حفظ و تقویت کنیم.
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