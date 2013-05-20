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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۰۴

العربیه مدعی شد؛

اصابت خمپاره به نزدیکی یک گشتی ارتش رژیم صهیونیستی در بلندیهای جولان

اصابت خمپاره به نزدیکی یک گشتی ارتش رژیم صهیونیستی در بلندیهای جولان

شبکه العربیه مدعی شد یک گلوله خمپاره به نزدیکی یک گشتی ارتش اسرائیل در بلندیهای جولان اصابت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری مدعی شد که یک گلوله خمپاره به نزدیکی گشتی ارتش اسرائیل در بلندیهای جولان اصابت کرده است.

این شبکه اعلام کرده که این خمپاره از اراضی سوریه به بلندیهای جولان اصابت کرده و تلفاتی در برنداشته است.

کد مطلب 2058657

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