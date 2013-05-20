برگزاری نشست «اهمیت خلاقیت در یادگیری» در کتابخانه حسینیه ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، چهارمین نشست علمی از سری نشست‌های علمی سال 92 خود را روز پنجشنبه 2 خرداد با موضوع «پرسش کلید کاشف، اهمیت خلاقیت در یادگیری و کاربرد دانش» برگزار می‌کند.

این نشست با حضور و سخنرانی محمود کریمی پژوهشگر نوآوری نظام یافته و نایب رییس موسسه مطالعه نوآوری و فناوری ایران و مهدی زارع برگزار خواهد شد.بررسی اخبار هفته، گفتگوی علمی، معرفی و نقد کتاب‌های علمی منتشر شده در موضوع مربوطه از برنامه‌های این نشست است.

نشست‌های علمی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، هر 15 روز یک بار برگزار می‌شود.



این نشست از ساعت 10 تا 12 روز پنجشنبه 2 خرداد در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر علی شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک 4 برگزار می‌شود.

شرکت در این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.