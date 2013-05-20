رئیس رژیم اسرائیل به رئیس جمهور ترکیه تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از" تودی زمان" ، درحالی که به نظر برخی از تحلیلگران عامل پشت پرده انفجارهای ریحانلی ترکیه رژیم صهیونیستی بوده است، "شیمون پرز" رئیس این رژیم با ارسال نامه ای به "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه کشته شدن ده ها تن از شهروندان ترک در انفجارهای منطقه ریحانلی در شهر مرزی هاتایا را تسلیت گفت.

در این نامه که بعد از گذشت حدود دو هفته از این انفجارها برای رئیس جمهور ترکیه ارسال شده است ذکر شده است که انفجارهای مذکور بیانگر ضرورت گسترش همکاری های رژیم اسرائیل و ترکیه است.

وی در این نامه اظهار داشته است : من تاسف عمیق خودم را از شنیدن این خبر اعلام می دارم و به خانواده های قربانیان و ملت ترکیه تسلیت می گویم.

پرز در ادامه نوشته است: این انفجارها نشان می دهند که افرادی وجود دارند که قصد دارند ویرانی بوجود آورند حتی به قیمت جان انسانهای بی گناه که این امر نشان دهنده ضرورت توسعه همکاری اسرائیل و ترکیه است.