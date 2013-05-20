  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۰

رئیس رژیم اسرائیل به رئیس جمهور ترکیه تسلیت گفت

رئیس رژیم اسرائیل به رئیس جمهور ترکیه تسلیت گفت

رئیس رژیم صهیونیستی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور ترکیه کشته شدن شماری از شهروندان این کشور در انفجارهای ریحانلی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از" تودی زمان" ، درحالی که به نظر برخی از تحلیلگران عامل پشت پرده انفجارهای ریحانلی ترکیه رژیم صهیونیستی بوده است، "شیمون پرز" رئیس این رژیم با ارسال نامه ای به "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه کشته شدن ده ها تن از شهروندان ترک در انفجارهای منطقه ریحانلی در شهر مرزی هاتایا را تسلیت گفت.

در این نامه که بعد از گذشت حدود دو هفته از این انفجارها برای رئیس جمهور ترکیه ارسال شده است ذکر شده است که انفجارهای مذکور بیانگر ضرورت گسترش همکاری های رژیم اسرائیل و ترکیه است.

وی در این نامه اظهار داشته است : من تاسف عمیق خودم را از شنیدن این خبر اعلام می دارم و به خانواده های قربانیان و ملت ترکیه تسلیت می گویم.

پرز در ادامه نوشته است: این انفجارها نشان می دهند که افرادی وجود دارند که قصد دارند ویرانی بوجود آورند حتی به قیمت جان انسانهای بی گناه که این امر نشان دهنده ضرورت توسعه همکاری اسرائیل و ترکیه است.

 

کد مطلب 2059067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها