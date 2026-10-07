دانشجو از صندلی تماشاگر تا میدان اثرگذاری؛ تلاش برای رشد قشر اثرگذار 

به گزارش خبرنگار مهر، عفت خسروی زادنبه صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان دانشجویان ایران در یک سال گذشته از حرکت این مجموعه به سمت تقویت نقش‌آفرینی دانشجویان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، فکری و رسانه‌ای خبر داد.

مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: سازمان دانشجویان طی سال‌های فعالیت خود تلاش کرده است ارتباط میان دانشگاه و جامعه را از مسیر دانشجویان تقویت کند و در خراسان جنوبی نیز طی یک سال گذشته، برنامه‌ها با همین رویکرد و با توجه به ظرفیت‌ها و دغدغه‌های دانشجویان دانشگاه‌های استان دنبال شد.

مناظره؛ تمرین گفت‌وگو و تفکر انتقادی

مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان جنوبی یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال گذشته را برگزاری مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران عنوان کرد و گفت: در این دوره، ۳۲ تیم از دانشگاه‌های استان در رقابت‌ها حضور داشتند و دانشجویان در فضایی علمی و اخلاق‌محور به ارائه دیدگاه‌ها و نقد نظرات یکدیگر پرداختند.

خسروی‌زادنبه با بیان اینکه مناظره دانشجویی برای ما صرفاً یک مسابقه نیست، افزود: دانشجو در جریان مناظره، علاوه بر اینکه مهارت سخن گفتن و استدلال کردن را تمرین می‌کند، یاد می‌گیرد نظر مخالف را بشنود، مستند صحبت کند و از موضع خود با منطق و استدلال دفاع کند.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که فرهنگ گفت‌وگو از فضای رقابت‌های مناظره فراتر برود و به بخشی از زیست دانشگاهی دانشجویان تبدیل شود.

«سراج»؛ شناسایی دانشجویان چندبعدی

مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، اجرای طرح «جایزه سراج» را از دیگر برنامه‌های شاخص سال گذشته دانست و گفت: در این طرح تلاش شد دانشجویان برتر قرآنی استان با نگاهی فراتر از فعالیت‌های قرآنی شناسایی و معرفی شوند.

وی افزود: در این دوره ۳۵ دانشجو با ارائه مستندات و گواهی‌های فعالیت‌های خود در رقابت شرکت کردند و داوری در دو مرحله انجام شد و در نهایت میثم محمددوست، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به عنوان دانشجوی برتر قرآنی استان انتخاب شد.

ایده‌های دانشجویی در مسیر شنیده شدن

وی با اشاره به راه‌اندازی باشگاه ایده‌پردازان دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های سازمان دانشجویان این است که ایده‌های دانشجویان در فضای دانشگاه باقی نماند و برای آنها مسیر مشخصی برای ارائه، بررسی و توسعه ایجاد شود.

مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: دانشجویان بخش مهمی از مسائل جامعه را از نزدیک لمس می‌کنند و گاهی ایده‌هایی دارند که می‌تواند به حل یک مسئله کمک کند؛ بنابراین تلاش کرده‌ایم زمینه‌ای ایجاد شود که این ایده‌ها شنیده و در صورت قابلیت، به مرحله اجرا نزدیک شوند.

وی افزود: در نگاه ما، دانشجو صرفاً مخاطب فعالیت فرهنگی نیست؛ بلکه می‌تواند ایده‌پرداز، مطالبه‌گر، تولیدکننده محتوا و حتی یکی از حلقه‌های مؤثر در حل مسائل جامعه باشد.

ازمیناب تا کربلا

خسروی‌زادنبه با اشاره به ظرفیت رسانه‌ای دانشجویان نیز اظهار کرد: در یک سال گذشته، مجموعه‌ای از پویش‌های دانشجویی با هدف ثبت و روایت رویدادهای اجتماعی و فرهنگی برگزار شد که «دل در مسیر بدرقه»، «روایت یک بدرقه» و «از میناب تا کربلا» از جمله آنها بود.

وی گفت: در پویش «دل در مسیر بدرقه»، دانشجویان و علاقه‌مندانی که امکان حضور در مراسم را نداشتند، احساسات و روایت‌های خود را ثبت کردند و در «روایت یک بدرقه» نیز دانشجویان روایت خود از این رویداد را در قالب عکس و دل‌نوشته ارائه دادند.

دانشجو؛ از مخاطب برنامه تا کنشگر فرهنگی

خسروی‌زادنبه با اشاره به تجربه یک سال گذشته سازمان دانشجویان گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره برای ما، شناخت بیشتر ظرفیت‌های دانشجویان و تلاش برای ایجاد فرصت‌های متنوع برای مشارکت آنها بوده است.

وی افزود: اگر برنامه‌ای بدون شناخت دغدغه دانشجو طراحی شود، ممکن است صرفاً یک رویداد برگزار شده باشد؛ اما زمانی که دانشجو در ایده‌پردازی، طراحی، اجرا و حتی ارزیابی برنامه نقش داشته باشد، فعالیت فرهنگی می‌تواند اثر متفاوتی داشته باشد.

مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: به همین دلیل، در برنامه‌ریزی‌های سازمان دانشجویان تلاش داریم از مدل «برنامه برای دانشجو» به سمت «برنامه با دانشجو» حرکت کنیم.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین دوره مسابقات ملی مشاعره دانشجویی در خراسان جنوبی به عنوان یکی از برنامه‌های پیش‌روی سازمان دانشجویان نام برد و گفت: مرحله استانی این مسابقات در مهرماه برگزار می‌شود و دانشجویان دانشگاه‌های استان می‌توانند در این رویداد فرهنگی و ادبی شرکت کنند.

حرکت از ایده به اثر

مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: در سال پیش‌رو تلاش خواهیم کرد فعالیت‌های دانشجویی را در دانشگاه‌های استان توسعه دهیم، ارتباط میان دفاتر سازمان دانشجویان و بدنه دانشگاه را تقویت کنیم و فرصت بیشتری برای فعالیت‌های ایده‌محور، مهارت‌محور و مسئله‌محور فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که سازمان دانشجویان برای دانشجو صرفاً محل دریافت خدمات یا شرکت در برنامه‌ها نباشد، بلکه فضایی برای پیدا کردن فرصت، تجربه کردن، یاد گرفتن، ایده دادن و اثرگذاری باشد.