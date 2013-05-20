علی دایی سرمربی پرسپولیس شد/ ارائه برنامه و لیست بازیکنان به رویانیان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس بعدازظهر امروز دوشنبه در محل دفتر فداحسین مالکی برگزار شد و حاضرین پس از بررسی شرایط گزینه‌های مد نظر باشگاه، علی دایی را به عنوان سرمربی فصل آینده تیم فوتبال این باشگاه انتخاب کردند.

علی دایی در شرایطی به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب شد که قبل از این مسئولان باشگاه راه آهن اعلام کرده بودند با حضور او در پرسپولیس مخالف هستند. در جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس دو تماس تلفنی برقرار شد که یکی با علی دایی و یکی با بابک زنجانی مالک باشگاه راه اهن بود. در این دو تماس طرفین توافق کردند تا علی دایی هدایت پرسپولیس در فصل آینده را برعهده داشته باشد.

براساس اعلام محمد رویانیان طرفین برای ارائه برنامه ها و فهرست بازیکنان مد نظر علی دایی به توافق رسیده اند و قرار است پس از بازگشت علی دایی از سفر خارجی کار وی در پرسپولیس آغاز شود.

قبل از این محمد مایلی کهن، منصور ابراهیم زاده، زلاتکو کرانچار، برانکو ایوانکوویچ، حمید درخشان، حسین فرکی و ... گزینه های نشستن روی نیمکت پرسپولیس بودند که اعضای هیات مدیره پس از بررسی های لازم سه گزینه را نهایی کردند. محمد مایلی کهن، منصور ابراهیم زاده و علی دایی گزینه های نهایی بودند که در پایان نشست امروز هیات مدیره علی دایی رسما به عنوان سرمربی پرسپولیس معرفی شد.