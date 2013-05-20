به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی که امروز در محل تمرین تیم ملی حضور یافته بود در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطل فوق گفت: فردا به اهواز می روم تا قراردادم را تمدید کنم.

وی با بیان اینکه مذاکره مستقیمی با پرسپولیس نداشته است افزود: مگر دیوانه ام در این شرایط به پرسپولیس بروم. شرایط پرسپولیس مانند جهنم است و نمی توان به آنجا رفت و تیم را درست کرد. هرکس آرزوی مربیگری در پرسپولیس را دارد اما مسائلی که می شنویم نشان می دهد از ابتدا مشکلات وجود دارد.

سرمربی تیم فولاد در خصوص اینکه آیا پرسپولیس در این فصل هم نتیجه نمی گیرد اظهار داشت: چیزی روی آن نوشته نشده ممکن است موفق شود اما خیلی فضای خوبی آنجا وجود ندارد. اینکه از ابتدا موافق و مخالف در یک تیم وجود دارد از نظر من بی معنی است هر روز بحث آمدن مربیان است که در ادامه تمرکز پرسپولیس را به هم می زند.

وی در خصوص اینکه همچنان از بالا برای انتخاب مربی دستور می رسد اظهار داشت: باید این مسائل را از فوتبال جدا کنند. این مسائل هم در مباحث اقتصادی، هم مدیریتی و هم فنی که شامل مربی است وجود دارد. در این مسائل نباید دولت و سازمان دیگر دخالت کنند.

فرکی اضافه کرد: باید تکلیف دو تیم استقلال و پرسپولیس مشخص شود که این جزو کارهای مهم فوتبال است که باید اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه برای فیزیوتراپی و هم نگاه کردن کمپ تیم ملی آمده است اظهار داشت: امروز بختیار رحمانی را هم دیدم. ضمن اینکه توفیقی شد یاد خاطرات خوش گذشته بیفتیم.

فرکی در پایان گفت: امیدوارم موفقیت های گذشته تیم ملی باز هم تکرار شود. ولی امروز اما و اگرها همه مردم را ناراحت و نگران کرده. حضور در جام جهانی تأثیر مثبتی در افکار عمومی دارد و عدم حضور هم بد است. البته هر دو حالت اتفاق بیفتد باز هم دنیا به اتفاق نیفتد.