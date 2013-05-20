اختلاف بین مدیران باشگاه و کارخانه گسترش فولاد/ شاید در لیگ تیمداری نکنیم

غلامرضا سمندر در گفتگو با مهر، در خصوص وضعیت این باشگاه ضمن بیان مطلب فوق گفت: اعضای هیات مدیره باشگاه گسترش فولاد تبریز عصر امروز دوشنبه نشستی را با اعضای هیات مدیره کارخانه (شرکت هولدینگ) گسترش فولاد تبریز برگزار کردند که در این نشست اختلافی مالی بین طرفین برای مشخص کردن بودجه فصل آینده ایجاد شد.

وی همچنین اظهار داشت: ما سه پیشنهاد بودجه به شرکت هولدینگ گسترش فولاد تبریز ارائه کردیم که به ترتیب تیم بین یک سوم بالایی، یک سوم میانی و یا یک سوم پایانی جدول قرار بگیرد. به همین دلیل رقم پیشنهادی ما به اعضای هیات مدیره 15 تا 20 میلیارد بود تا تیمی آبرومند را برای فصل آینده ببندیم.

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز خاطرنشان کرد: این مسئله هنوز مورد موافقت مسئولان کارخانه قرار نگرفته است، برای همین اعلام کردیم اگر بودجه مدنظرمان تحقق پیدا نکند، بهتر است فصل آینده در لیگ برتر حضور نداشته باشیم.

سمندر در پاسخ به این سوال که مگر بودجه فصل قبل چقدر بود که امسال مسئولان کارخانه با افزایش آن توافق نکرد‌ه‌اند؟، افزود: فصل پیش و برای شرکت در مسابقات لیگ دسته اول و با توجه به اینکه اکثر بازیکنان ما بومی بودند، با بودجه‌ای 3 میلیارد تومانی تیم را بستیم اما برای حضور در لیگ برتر و بستن تیمی خوب که آبروی فوتبال تبریز را حفظ کند، با این رقم‌ها نمی‌شود کار کرد.

وی با بیان اینکه تیم گسترش فولاد تبریز نیاز به جذب بازیکنان جدید برای رفع نقاط ضعفش دارد، اضافه کرد: بودجه درخواستی ما برای فصل آینده باعث ایجاد اختلاف بین مسئولان باشگاه و کارخانه شده است تا در نهایت نتوانیم به توافق نهایی دست یابیم.

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز در پایان گفت: بنابراین قرار است تا پایان هفته جاری بین اعضای هیات مدیره باشگاه و کارخانه یک یا دو جلسه دیگر برگزار شود تا تکلیف نهایی باشگاه مشخص شود که فصل آینده در لیگ برتر تیمداری کنیم و یا امتیاز آن را واگذار می‌کنیم.