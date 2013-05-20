سفر اردوغان به آمریکا بی نتیجه بود / آمریکا تمایلی به دخالت نظامی در سوریه ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، "حاق پوپ" رئیس گروه بین المللی بحران در گفتگو با روزنامه ترکیه ای حریت گفت "اردوغان" نخست وزیر ترکیه در دیدار با "اوباما" رئیس جمهور آمریکا نتوانست به انتظاراتش درباره سوریه برسد.

وی افزود: فکر نمی کنم که اردوغان توانسته باشد در دیدار با اوباما به خواسته هایش درباره سوریه دست یابد.

حاق پوپ گفت: مهمترین پیام این دیدار این بود که آمریکا تمایلی به دخالت نظامی در سوریه برای برکناری بشار اسد ندارد، پیامی که با خواسته اردوغان مغایر بود.

وی افزود: این پیام از سوی آمریکا موجب یاس اردوغان شده است، زیرا وی دو سال است که به دنبال تشویق آمریکا به مداخله نظامی در سوریه است.

حاق پوپ در پاسخ به این سوال که آیا اردوغان در بلوک غرب منزوی شده است اظهار داشت : نه ،من فراتر و کلی تر از این فکر می کنم ،در جریان حوادث سوریه هیچ کس به اندازه ترکیه به آتش نزدیک نیست و ترکیه هزینه های آن را پرداخت خواهد کرد.

وی در ادامه گفت بحران سوریه، ناکارآمدی ترکیه در حل مشکلات و بحران های منطقه ای را نشان داد.