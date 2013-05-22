به گزارش خبرنگار مهر، حسین زیبایی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در سرای ورزشکاران اصفهان با اشاره به ظرفیتهای موجود در ورزش شهرستان اصفهان اظهار داشت: ظرفیتهای بسیاری در ورزش شهرستان اصفهان وجود دارد که همه باید به این ظرفیتها توجه کرده و از آنها نهایت استفاده را ببرند.
وی افزود: همه باید برای تعالی ورزش اصفهان با یکدیگر تلاش کنند و و امیدواریم با همکاری و تعامل همکارانم بتوانیم بهترین جایگاه را برای ورزش شهرستان اصفهان رقم بزنیم چراکه امکان این کار در شهرستان اصفهان وجود دارد. تلاش میکنم که پاسخ اعتمادی را که به من شده بدهم.
سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان با اشاره به رفتن افشین ملایی، سرپرست سابق این اداره از استان اصفهان بیان داشت: به نظرم ملایی یکی از کسانی بود که درسهای بسیاری به من داد و باید بگویم جایگاه او بالاتر از معاونت توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری است که قرار است به این عنوان انتخاب شود.
محمدرضا محمد جواهری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان هم در این مراسم با اشاره به حضور ملایی در راس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان که مدت کوتاهی به طول انجامید، اظهار داشت: ملایی در سختترین شرایط به من لبیک گفت و سرپرستی اداره کل ورزش و جوانان شهرستان اصفهان را بر عهده گرفت اما به هر حال او در صدد رفتن از این اداره است.
وی در مورد انتخاب سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان تصریح کرد: زیبایی یکی از کارشناسان زبده ورزش اصفهان به شمار میرود و ویژگیهای خوبی داشته که بدون شک میتواند جای ملایی را در اداره ورزش و جوانان شهرستان پر کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: او میتواند با کارنامهای که داشته، به رشد ورزش شهرستان اصفهان کمک کند و گامهای موثری در این زمینه بردارد.
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