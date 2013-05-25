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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۳۹

سیفی خبر داد:

پروژه های مهر ماندگار حوزه آب لرستان بالای 60 درصد پیشرفت دارند

پروژه های مهر ماندگار حوزه آب لرستان بالای 60 درصد پیشرفت دارند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان گفت: پروژه های مهر ماندگار حوزه آب لرستان بالای 60 درصد پیشرفت دارند.

علی امید سیفی در این رابطه در گفتگو  با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ابتدای تعیین پروژه های مهر ماندگار در حوزه آب، سهم لرستان از این پروژه ها نزدیک به 15 پروژه بود.

وی از حذف سه پروژه از این فهرست خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه مهر ماندگار حوزه آب لرستان بین 60 تا 95 درصد است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز همه پروژه های مهر ماندگار استان لرستان حداکثر ظرف دو سال آینده تکمیل و به بهره برداری می رسد.

سیفی با اشاره به فعال بودن پروژه های مهر ماندگار حوزه آب در استان، ابراز امیدواری کرد که با اختصاص اعتبارات مورد نیاز زمینه تسریع در تکمیل این پروژه فراهم شود.

کد مطلب 2062033

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