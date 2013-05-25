نوای تنبک بهمن رجبی در "آوای چکاد" طنین انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم موسیقایی گزیده‌ای از آثار بهمن رجبی با نوازندگی وی و حضور هنرمندانی چون هوشنگ فراهانی، عیلرضا جواهری و احمد مستنبط برای علاقه‌مندان موسیقی ارائه شده است. هچنین در قطعات برگزیده این اثر موسیقایی از آثار کلنل علینقی وزیری، پرویز مشکاتیان و رضا شفیعیان استفاده شده است.

"پیش درآمد و چهار مضراب ابوعطا"، "چهار مضراب حجاز"، "رنگ ابوعطا" اثر رضا شفیعیان،" تکنوازی تار در گوشه حجاز"، تکنوازی سنتور در آواز ابوعطا، "کاروانیان" مقدمه راست پنجگاه (پرویز مشکاتیان – اجرای زنده شهرستان ساری)، "چند مضراب پنجگاه" اثر پرویز مشکاتیان، "پیش درآمد نغمه" و "کرشمه زابل" (بر اساس ردیف موسیقی ملی ایران)، "دخترک ژولیده" اثر علی‌نقی وزیری، تکنوازی تنبک و دو نوازی تنبک با هنرمندی بهمن رجبی از قطعات منتخب این آلبوم موسیقایی هستند.

در بخشی از مقدمه این آلبوم موسیقایی آمده است:

مجموعه حاضر اولین اثر از تولیدات موسسه فرهنگی هنری آوای چکاد است که بهانه‌ای است به پاسداشت و احترام نیم قرن تلاش بی وقفه معلم راستین هنر تنبک‌نوازی ایران بهمن رجبی که به راستی با ایمان و اعتقادی راسخ در عرصه فرهنگ موسیقایی ایران، چه در گفتار و نوشتار در تکاپوی اندیشیدن بر چرایی عوامل اجتماعی و تاثیرآن بر هنر موسیقی و چه در آموزش و تحقیق، راهی طولانی و پرفراز و نشیب را در نوردیده است.

ظرافت‌های نوازندگی، ابداع ریتم‌های متنوع، تنوع در شیوه اجرا و تکنیک‌های اجرایی، بسط و گسترش موتیف‌های گوناگون در واریاسیون‌های متعدد، برخی از ویژگی‌های مکتب بهمن رجبی است. قطعات برگزیده در این اثر نیز از هنرمندانی چون علینقی وزیری، پرویز مشکاتیان و رضا شفیعیان انتخاب شده است که هر یک سهمی ماندگار در موسیقی ایران داشته‌اند.