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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۹

کمیته داوران اعلام کرد:

اسامی تیم داوری بازی رفت پلی آف لیگ آزادگان

اسامی تیم داوری بازی رفت پلی آف لیگ آزادگان

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی تیم داوری بازی رفت پلی آف بین تیم‌های پاس همدان و مس سرچشمه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته داوران فدراسیون فوتبال تیم داوری قضاوت کننده دیدار رفت مرحله پلی اف لیگ دسته اول را مشخص شد. بر این اساس داور وسط این بازی، سعید مظفری زاده است که بابک داوری و مهدی عالیقدر وی را در قضاوت این دیدار یاری خواهند کرد. رضا کرمانشاهی داور چهارم این بازی و غلامرضا بهروان نیز به عنوان ناظر داوری دیدار رفت پلی آف انتخاب شده اند.

دیدار رفت پلی آف تیم‌های فوتبال پاس همدان و مس سرچشمه ساعت 17 روز یکشنبه در ورزشگاه قدس همدان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2062460

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