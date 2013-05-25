  1. دين، حوزه، انديشه
۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

ساعت 9 روز چهارشنبه؛

کتاب «اسلام‌هراسی در غرب» در خبرگزاری مهر رونمایی می شود

کتاب «اسلام‌هراسی در غرب» در خبرگزاری مهر رونمایی می شود

مراسم رونمایی کتاب «اسلام‌هراسی در غرب» تألیف دکتر محمدرضا دهشیری، با حضور مؤلف و دکتر سید مهدی مصطفوی، دکتر عبدالرحیم گواهی و دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، چهارشنبه 8 خردادماه در خبرگزاری مهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که چهارشنبه از ساعت 9 تا 11 برگزار می شود، علاوه بر دکتر دهشیری، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر سیدمهدی مصطفوی، رئیس سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی  و دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر عبدالرحیم گواهی، رئيس بخش مطالعات فرهنگستان علوم و رئیس مرکز پژوهش ادیان جهان هم حضور خواهند داشت.

«محمدرضا دهشیری» در کتاب «اسلام‌هراسی در غرب: جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان در آمریکا و انگلیس» توجه محققان و پژوهشگران را به سوی فضای نوین جنگ سرد فرهنگی در جهان و اهمیت مسأله اسلام‌هراسی در غرب و تأثیرات منفی آن بر مسلمانان جلب کرده است.

وی در این اثر، به تبیین بنیادها و نهادهای فعال در تشدید اسلام‌هراسی در آمریکا و بریتانیا پرداخته و سازوکارها و ابزار ارائه تصویری نادرست از اسلام به افکار عمومی و نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب را مورد بررسی قرار داده است.

فصل‌بندی کتاب «اسلام‌هراسی در غرب: جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان در آمریکا و انگلیس»، به شیوه‌ای تازه و به دو بهره تقسیم شده است: بهره اول، شامل 6 فصل بوده و مباحثی همچون بررسی دلایل و اهداف موج اسلام‌هراسی در آمریکا، بازخوانی حامیان مالی اسلام‌هراسی و رسانه‌های حامی آن، در این کتاب دیده می‌شود.

بهره دوم از کتاب «اسلام‌هراسی در غرب» در 5 فصل، به تبیین سیاست‌های مبارزه با خرابکاری در انگلستان و مرکز انسجام حامیان مالی آن‌ها و همچنین به معرفی مرکز تبادلات سیاسی و نقش آن در ایجاد محدودیت‌های حقوق شهروندی علیه مسلمانان در انگلستان می‌پردازد.

این کتاب همچنین به معرفی «مرکز آزادی‌های دیوید هارویتس» که بودجه مالی هنگفت در تقویت تهدیدهای ضداسلامی و مسلمانان افراطی در آمریکا فعالیت می‌کند و در فاصله سال‌های 2002 تا 2009 به دلیل اقدام مزبور 36 میلیون دلار درآمد داشته است، پرداخته است. همچنین بخشی از این کتاب، به مکتوبات و مقالات مرتبط با اسلام‌هراسی اختصاص دارد.

کتاب «اسلام‌هراسی در غرب: جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان در آمریکا و انگلیس» در قطع رقعی و 261 صفحه، با شمارگان 1000 نسخه و به بهای 100 هزار ریال با همکاری مرکز مطالعات فرهنگی ـ بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و توسط مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی منتشر شده است.

این نشست در خبرگزاری مهر واقع در میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، کوچه بیمه، پلاک 18 برگزار می شود و از اهالی رسانه و علاقه مندان برای حضور در این نشست دعوت به عمل می آید.

کد مطلب 2062477

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