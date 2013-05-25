به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که چهارشنبه از ساعت 9 تا 11 برگزار می شود، علاوه بر دکتر دهشیری، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دکتر سیدمهدی مصطفوی، رئیس سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر عبدالرحیم گواهی، رئيس بخش مطالعات فرهنگستان علوم و رئیس مرکز پژوهش ادیان جهان هم حضور خواهند داشت.

«محمدرضا دهشیری» در کتاب «اسلام‌هراسی در غرب: جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان در آمریکا و انگلیس» توجه محققان و پژوهشگران را به سوی فضای نوین جنگ سرد فرهنگی در جهان و اهمیت مسأله اسلام‌هراسی در غرب و تأثیرات منفی آن بر مسلمانان جلب کرده است.

وی در این اثر، به تبیین بنیادها و نهادهای فعال در تشدید اسلام‌هراسی در آمریکا و بریتانیا پرداخته و سازوکارها و ابزار ارائه تصویری نادرست از اسلام به افکار عمومی و نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب را مورد بررسی قرار داده است.

فصل‌بندی کتاب «اسلام‌هراسی در غرب: جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان در آمریکا و انگلیس»، به شیوه‌ای تازه و به دو بهره تقسیم شده است: بهره اول، شامل 6 فصل بوده و مباحثی همچون بررسی دلایل و اهداف موج اسلام‌هراسی در آمریکا، بازخوانی حامیان مالی اسلام‌هراسی و رسانه‌های حامی آن، در این کتاب دیده می‌شود.

بهره دوم از کتاب «اسلام‌هراسی در غرب» در 5 فصل، به تبیین سیاست‌های مبارزه با خرابکاری در انگلستان و مرکز انسجام حامیان مالی آن‌ها و همچنین به معرفی مرکز تبادلات سیاسی و نقش آن در ایجاد محدودیت‌های حقوق شهروندی علیه مسلمانان در انگلستان می‌پردازد.

این کتاب همچنین به معرفی «مرکز آزادی‌های دیوید هارویتس» که بودجه مالی هنگفت در تقویت تهدیدهای ضداسلامی و مسلمانان افراطی در آمریکا فعالیت می‌کند و در فاصله سال‌های 2002 تا 2009 به دلیل اقدام مزبور 36 میلیون دلار درآمد داشته است، پرداخته است. همچنین بخشی از این کتاب، به مکتوبات و مقالات مرتبط با اسلام‌هراسی اختصاص دارد.

کتاب «اسلام‌هراسی در غرب: جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان در آمریکا و انگلیس» در قطع رقعی و 261 صفحه، با شمارگان 1000 نسخه و به بهای 100 هزار ریال با همکاری مرکز مطالعات فرهنگی ـ بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و توسط مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی منتشر شده است.

این نشست در خبرگزاری مهر واقع در میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، کوچه بیمه، پلاک 18 برگزار می شود و از اهالی رسانه و علاقه مندان برای حضور در این نشست دعوت به عمل می آید.