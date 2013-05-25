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۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۳۵

ناکامی گروههای مسلح ادامه دارد/

تسلط ارتش سوریه بر بخش مهم فرودگاه الضبعه در شمال غرب القصیر

تسلط ارتش سوریه بر بخش مهم فرودگاه الضبعه در شمال غرب القصیر

منابع نظامی سوری از کنترل بخش مهم فرودگاه الضبعه در شمال غرب القصیر از سوی نیروهای ارتش سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه روسیاالیوم گزارش داد: ارتش سوریه عملیات دقیقی را در منطقه الترکمان در شمال غرب شهر القصیر آغاز کرده است.

این شبکه روسی به نقل از یک منبع نظامی سوری بیان کرد: هدف از این عملیات، نابودی سنگرهای گروههای مسلح است.

خبرنگار شبکه روسیاالیوم از کنترل بخش مهم فرودگاه الضبعه از سوی ارتش سوریه که شامل باند و ساختمانهای مربوط به آن است خبر داد و افزود: درگیریها هم اکنون در جنوب فرودگاه در جریان است و نیروهای ارتش سوریه موفق به کنترل نیمی از روستای الحمیدیه شده اند و درگیریها همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 2062712

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