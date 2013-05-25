تسلط ارتش سوریه بر بخش مهم فرودگاه الضبعه در شمال غرب القصیر

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه روسیاالیوم گزارش داد: ارتش سوریه عملیات دقیقی را در منطقه الترکمان در شمال غرب شهر القصیر آغاز کرده است.

این شبکه روسی به نقل از یک منبع نظامی سوری بیان کرد: هدف از این عملیات، نابودی سنگرهای گروههای مسلح است.

خبرنگار شبکه روسیاالیوم از کنترل بخش مهم فرودگاه الضبعه از سوی ارتش سوریه که شامل باند و ساختمانهای مربوط به آن است خبر داد و افزود: درگیریها هم اکنون در جنوب فرودگاه در جریان است و نیروهای ارتش سوریه موفق به کنترل نیمی از روستای الحمیدیه شده اند و درگیریها همچنان ادامه دارد.