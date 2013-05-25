سوریه را تنها نخواهیم گذاشت / جریان تکفیری به اهل تسنن نیز رحم نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله در ادامه با اشاره به موضوعات داخلی گفت: یا باید انتخابات را مطابق با قانون دهه شصت برگزار کرد یا به تمدید دوره پارلمان بپردازیم و ما ضد خلاء هستیم.

دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به ناآرامی ها در طرابلس بیان کرد: درگیریهای طرابلس به هر قیمتی باید متوقف شود.افقی برای درگیری ها در طرابلس نیست و ارتش لبنان ضامن وحدت است

وی در خصوص تحولات سوریه اظهار داشت : آنچه در سوریه می گذرد برای لبنان مهم و سرنوشت ساز است.رهبران کنونی سوریه از ابتدا از گفتگو و انجام اصلاحات حمایت کردند، اما مخالفان بر اساس برداشتهای اشتباه با آن مخالفت کردند. مخالفان به گفتگو اعتقادی ندارند و طرفدار ادامه جنگ تا آخر هستند.

نصرالله بیان کرد: جنگ تمام عیار جهانی علیه سوریه در جریان است. دخالت محدود حزب الله در سوریه، موجبات نارضایتی برخی طرفها را فراهم کرد، اما ورود هزاران فرد مسلح واکنشی به دنبال نداشت حزب الله تا برهه اخیر در سوریه دخالتی نکرده بود.

وی افزود: طرحها و پیشنهاد های مقبولی برای حل بحران سوریه وجود دارد که برخی کشورها مخالف آن هستند و این کشورها نمی توانند ادامه حضور نظام سوریه را تحمل کنند.

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: همه به خوبی می دانند جریان تکفیری، گروههای مسلح را در سوریه رهبری می کند.

نصرالله بیان کرد: برخی کشورهای عربی شرایط را برای ورود تکفیری ها به سوریه فراهم می کنند تا هم از شر آنها رها شوند و هم نظام سوریه را ساقط کنند.

وی افزود: کسانی که در سوریه می جنگند دنباله روهای گروه موسوم به دولت عراق اسلامی هستند از اهل تسنن عراق بپرسید که این جریان در عراق چه کار کرد.تسلط جریان تکفیری در استانهای سوری نزدیک به لبنان خطری برای همه لبنانی ها اعم از مسلمان و مسیحی است.جریان تکفیری با پول و حمایت آمریکا در حال پیشروی در منطقه با هدف نابودی آن است.

وی گفت: این جریان تکفیری در عراق، پاکستان، افغانستان و سومالی از اهل تسنن بیش از طوایف دیگر کشته است.تونس و لیبی و دیگر کشورهایی که آن را به وجود آورده اند از آن رنج می برند و آنها در آستانه ورود به لبنان هستند.

نصرالله بیان کرد: سوریه پشتیبان مقاومت است و مقاومت نمی تواند دست بسته باقی بماند تا حامی آن از بین برود، اگر سوریه ساقط شود مقاومت به محاصره در می آید و اسرائیل به لبنان وارد می شود و شروط خود را بر لبنانی ها تحمیل می کند و لبنان را وارد دوره اسرائیلی ها می کند و فلسطین، مسجد الاقصی و غزه تباه می شود.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: حزب الله نمی تواند در جبهه آمریکا و اسرائیل و تکفیری ها قرار گیرد، ما با مواضعی که اتخاذ می کنیم در واقع از سوریه، لبنان و فلسطین دفاع می کنیم و حملات رسانه ای علیه ما هرگز متوقف نخواهد شد.



سید حسن نصرالله به توانمندی مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و حامیانش اشاره و تاکید کرد از سال 1982 مردم بر این باور بودند که کسی نمی تواند معادله را تغییر دهد و ما توانستیم.

وی افزود: ما در بوسنی و هرزگوین در دفاع از اهل سنت جنگیده ایم.خانواده شهدای ما آماده جانفشانی بیشتر هستند. ما نیازی به اعلام جهاد نداریم، زیرا مردم ما به خواسته های ما لبیک می گویند.کسی نمی تواند ما را متهم به تعصب مذهبی کند. ما در مرحله جدیدی به سر می بریم که آن حمایت از مقاومت و لبنان و حمایت از پشتیبان آنهاست و این مسئولیت همه است.

وی در پایان گفت: ما این مسیر را کامل خواهیم کرد، مسئولیت خود را می پذیریم.همانطور که شما را به پیروزی وعده داده ام این وعده جدید را به شما می دهم.