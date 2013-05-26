تکرار اظهارت ضد ایرانی فابیوس/حضور تهران در ژنو2 برخلاف توافقات 1+5 است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل زا جروزالیم پست، "لوران فابیوس" که عازم ابوظبی بود در داخل هواپیما خطاب به خبرنگاران گفت: حضور ایران در بحران سوریه موجب شده تا دلیلی برای حضور این کشور در مذاکرات ژنو2 وجود نداشته باشد.

وزیر خارجه فرانسه که فردا شب (دوشنبه) در پاریس میزبان "سرگئی لاوروف" و "جان کری" همتایان روسی و آمریکایی خود است در ادامه گفت: هیچ دیوار محکمی (مانعی) بر سر راه گروه های مختلف برای شرکت در مذاکرات وجود ندارد و حتی دولت بشار اسد نیز اعلام کرده که در این گفتگوها شرکت می کند.

فابیوس در مورد ایران نیز گفت: حضور ایران در بحران سوریه و حمایت این کشوز از اقدامات بشار اسد و همچنین فعالیت های حزب الله در آن، موجب شده تا جایی برای تهران در مذاکرات ژنو 2 وجود نداشته باشد.

وی در ادامه تلاش کرد تا مذاکرات ژنو 2 را به مذاکرات 1+5 با ایران مرتبط کند و در همین رابطه اظهار داشت : بر اساس مذاکراتی که در مورد برنامه هسته‎ای ایران با کشورهای دیگر همچون آمریکا و روسیه داشته‎ایم، حضور تهران در مذاکرات ژنو 2 بر خلاف مذاکرات ما با این کشورها خواهد بود.

وزیر خارجه فرانسه در حالی با حضور ایران در نشست ژنو 2 مخالف است که روسیه به شدت بر حضور تهران در این مذاکرات تاکید دارد. فابیوس در این مورد نیز گفت: بله روسیه بر حضور ایران در مذاکرات ژنو تاکید دارد اما تهران بدنبال راه حل سیاسی در سوریه نیست.

فابیوس در حالی این ادعا را مطرح می کند که ایران از همان ابتدای آغاز بحران در سوریه بر یافتن راه حلی سوری-سوری برای پایان دادن به آن تاکید داشت. علاوه بر آن فرانسه و انگلیس مدت هاست که به دنبال رفع تحریم های تروریست های فعال در سوریه هستند، امر یکه به تائید بسیاری از کشورهای اروپایی موجب گسترش جنگ در سوریه و حتی کشورهای همسابه آن می شود.