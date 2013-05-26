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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۸:۴۰

از فردا و در آزادی؛

اردوی آسیایی تیم ملی بسکتبال آغاز می‌شود

اردوی آسیایی تیم ملی بسکتبال آغاز می‌شود

تیم ملی بسکتبال که مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان را پیش رو دارد، از روز دوشنبه اردوهای آماده‌سازی خود برای شرکت در این مسابقات را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برای آغاز به کار تیم ملی بسکتبال جهت آماده‌سازی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان از 26 بازیکن دعوت شده است تا در اردوهای تدارکاتی این تیم شرکت کنند.

صمد نیکخواه بهرامی، سامان ویسی، امیر صدیقی، حامد حدادی، اصغرکاردوست، حامد حسین‌زاده، مهدی کامرانی، روزبه ارغوان، میثم میرزایی، حامد آفاق، سعید داورپناه، صالح فروتن و حامد سهراب‌نژاد همراه با فرید اصلانی، بهنام یخچالی، اوشین ساهاکیان، محمد جمشیدی، سجاد مشایخی، جواد داوری، محمد حسن‌زاده، سورن دیربوغوسیان، آرن داودی، عماد سلمانی، محمد اوجاقی، ارسلان کاظمی و مهدی شیرجنگ بازیکنانی هستند که به این اردو فراخوانده شده‌اند.

دعوت شدگان به اردوی تیم ملی بسکتبال از روز دوشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی زیر نظر مهمد بچیروویچ تمرینات خود را آغاز می‌کنند. البته ارسلان کاظمی و سورن دیربوغوسیان که در لیگ NCAA بازی می‌کنند، هنوز موفق به حضور در ایران نشده‌اند. 

بیست و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 10 تا 20 مردادماه به میزبانی مانیل فیلیپین برگزار می‌شود. تیم برتر این مسابقات صاحب سهمیه مسابقات جهانی می‌شود.

تیم ملی بسکتبال ایران در دوره پیشین مسابقات قهرمانی آسیا به خاطر شکست برابر اردن و ناکامی از صعود به مرحله نیمه نهایی نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند اما این تیم مصمم است امسال ناکامی دوره پیش را جبران کرده و برای سومین بار قهرمان آسیا شود.

 

کد مطلب 2062864

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