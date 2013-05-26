وقت بردن لیگ قهرمانان رسیده بود/ برای روبن خوشحالم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ شنبه شب با نتیجه 2 بر یک در ورزشگاه ومبلی لندن مقابل دورتموند به برتری رسید و به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کرد.

"یوپ هاینکس" در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: من سال گذشته و باخت به چلسی را فراموش نکرده بودم. عزم راسخی داشتم. به باشگاه گفته بودم که این آخرین فصل من خواهد بود. خوشحالم که با یک موفقیت بزرگ به کار خود پایان دادم.

بایرن مونیخ هفته آینده با اشتوتگارت در فینال جام حذفی آلمان رو به رو خواهد شد. سه گانه بایرن مونیخ در این فصل از رقابتها با قهرمانی در این رقابتها کامل خواهد شد.

مربی 68 ساله بایرن اضافه کرد: ما دست به کاری زده‌ایم که تا پیش از این انجام نشده بود. لیگ را با 25 امتیاز اختلاف بردیم و فکر نمی‌کنم هیچ تیمی در چنین سطحی چنین فصل باثباتی را پشت سر گذاشته باشد. جانشین من تیم آماده‌ای را تحویل می‌گیرد. ماریو گوتزه هم به جمع ما خواهد پیوست. فکر نمی‌کنم لواندفسکی هم برای مدت زمان زیادی بلاتکلیف بماند.

وی افزود: واقعا نمی‌دانم در آینده چه اتفاقی روی خواهد داد اما من تیمم را می‌شناسم. آنها آمده بودند تا جام را ببرند. اگر شما به سن بازیکنانی مثل فیلیپ لام و باستین شواین‌اشتایگر نگاه کنید متوجه می‌شوید که زمان بردن جام برای آنها فرا رسیده بود. این افتخاری است که اکنون نصیب آنها شده است.

هاینکس همچنین گفت: من برای آرین روبن خیلی خوشحالم. چراکه سال گذشته برای او سال غم انگیزی بود. ما می‌بایست مطمئن می‌شدیم او برای این بازی آماده است که البته بود.