به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ شنبه شب در ورزشگاه ومبل لندنی با نتیجه 2 بر یک از سد دورتموند گذشت و به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کرد.

"یورگن کلوپ" در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: اول از همه باید به بایرن مونیخ تبریک بگویم. در حال حاضر چندان اهمیت ندارد در خصوص آنچه در بازی اتفاق افتاده صحبت کنیم. پس از بازی شما باید به نتیجه احترام بگذارید. و این کاری است که ما اکنون انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: ما بازخواهیم گشت. شاید به ومبلی نه اما سعی می‎کنیم به فینال دو سال بعد که در برلین است برسیم. من برای ساختن این تیم کار زیادی پیش رو دارم. فکر می‌کنم تیم خیلی خوبی جمع آوری کنیم و من از این بابت هیچ گونه نگرانی‌ای ندارم.

سرمربی دورتموند افزود: اکنون باید به تعطیلات برویم و چند بازیکن جدید بخریم. چراکه دیگر باشگاه‌ها بازیکنان ما را می‌خواهند. احساس غرور به من دست می‌دهد و غم می‌رود. تیم من فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و ما یک فینال بسیار خوب را شاهد بودیم. شاید این بهترین بازی ما مقابل بایرن در این فصل از رقابتها بود.

کلوپ افزود: تیم ما شایسته حضور در دیدار پایانی بود و این امر را نشان دادیم. این امر مهم‌ترین چیز نیست اما مهم است.