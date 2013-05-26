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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۸

دو اخطار محسن رضایی در برنامه صداوسیما سانسور شد

دو اخطار محسن رضایی در برنامه صداوسیما سانسور شد

شب گذشته، اولین برنامه تلویزیونی محسن رضایی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از شبکه اول سیما پخش شد که دو بخش از اخطارهای وی در این برنامه تلویزیونی با سانسور مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، در این برنامه تلویزیونی محسن رضایی زمانی که از غم و رنج پدر سه شهیدی می گفت که اینک پنج پسر تحصیلکرده وی بیکار بودند علیرغم اینکه سه نقر آنان فوق لیسانس و دو نفر آنان لیسانس داشت، ادامه سخنان وی در این باره سانسور شد و از تلویزیون پخش نشد.

این در حالی است که این پدر شهید در ادامه مکالمه خود به محسن رضایی می گوید اگر تا چند وقت دیگر مشکلات وی حل نشود، خود کشی می کند. محسن رضایی با نقل این واقعه می خواست به مخاطبان نشان دهد که بیکاری چه بلایی بر سر اقشار مختلف جامعه و حتی بر سر پدری آورده است که سه فرزندش را تقدیم میهن کرده است . این هشدار در تلویزیون اجازه پخش نیافت.

علاوه بر این بخش دیگری از سخنان محسن رضایی و زمانی که وی در مورد تبعیض بین قومیت ها سخن می گفت نیز با سانسور مواجه شد. محسن رضایی در این بخش از سخنان خود از تلاش برای از بین بردن تبعیض بین قومیت ها سخن گفته بود که این بخش نیز اجازه پخش نیافت .

کد مطلب 2063016

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