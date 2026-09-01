شناسایی علائم هشدار دهنده مولکولی اولیه بیماری التهابی روده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، موسسه تحقیقات پزشکی والتر و الیزا هال استرالیا، یک نقص پنهان را پیدا کردند که می تواند به سلول های روده حتی در بیماران مبتلا به بیماری به خوبی کنترل شده آسیب برساند و مسیرهای جدیدی را برای پیش بینی زودهنگام شدید بیماری، نظارت دقیق تر و درمان مناسب تر باز کند.

این تیم دریافتند که سلول‌های روده در افراد مبتلا به بیماری التهابی روده برای مرگ غیرطبیعی سلولی، از جمله در بیمارانی که ظاهراً بیماری کاملاً کنترل شده دارند، آماده شده‌اند.

پروفسور «جیمز مورفی»، یکی از نویسندگان این مطالعه، خاطرنشان کرد که در حالی که توجه زیادی به موارد التهاب شدید روده در بیمارستان شده است، تیم او در عوض بافت روده را بدون بیماری فعال آشکار بررسی کردند. آنها متوجه شدند که یک نقص مولکولی خیلی زود در فرآیند بیماری ظاهر می شود، که اساسا یکی از اولین دومینوهایی است که سقوط کرده است.

این مطالعه بر اساس حدود ۹۰۰ بیوپسی جمع آوری شده از افراد مبتلا به بیماری التهابی روده و بدون این بیماری، با نمونه ها برای ایجاد ارگانوئیدهای مشتق شده از بیمار برای تجزیه و تحلیل دقیق انجام شد.

محققان بیماران را برای بیش از دو سال پیگیری کردند و دریافتند افرادی که سطوح بالاتری از سیگنال مرگ سلولی روده داشتند، بیشتر احتمال دارد بیماری شان عود کند.

بیماری التهابی روده یک بیماری مزمن است که می تواند علائمی مانند خونریزی مقعدی، درد شکم، اسهال، خستگی و کاهش وزن ایجاد کند.