محدوديت ترافيكي در تقاطع غير همسطح حافظ مشهد اعمال مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زمانیان ظهر يك شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در ادامه تعمیرات و بازدیدهای دورهای تقاطعهای غیرهمسطح شهر مشهد، از روز دوشنبه تعویض درزهای انبساط و تعمیرات تقاطع حافظ آغاز و عمليات آن یک ماه به طول مي انجامد.
وی تاكيد كرد: فقط محدودیت ترافیکی در این پل اعمال شده و انسدادی در کار نیست و در این تعمیرات ابتدا یک لاین مسدود شده و بعد از اتمام کار و بازگشایی آن، عملیات لاین دیگر آغاز میشود.
تعميرات براي پيشگيري است
زمانیان با تاکید بر اینکه تعمیرات و بازدیدهای دورهای تقاطعهای غیرهمسطح شهر مشهد تنها به منظور پیشگیری از مشکلات است، افزود: هیچگونه نشست یا آسیبدیدگی جدی در سازههای پلها به وجود نیامده و این عملیات صرفا برای تعویض یا اصلاح قطعات انجام میشود.
وی یادآورشد: در حقیقت پلهای سطح شهر از استحکام کافی برخوردار بوده و تاکنون درهیچکدام از پلها نقص فنی مربوط به سازه اصلی دیده نشده است.
وي افزود: با مطالعات انجام شده در معاونت عمران شهرداری مشهد در جهت نگهداری پلها بعد از احداث آنها، عملیات نگهداری به صورت تخصصی انجام میشود.
زمانيان با بيان اينكه ابنبه عمراني شهر نيز مانند هر وسيله اي نياز به تعميرات دارند افزود: هر سیستم و دستگاهی از اجزایی تشکیل شده که عمر مشخصی دارد و این اجزا نیازمند بازرسی و تعمیر است که پلها و تقاطعهای غیرهمسطح از این قاعده مستثنی نیست.
وي توضيح داد: همانطور که یک وسیله نقلیه نیازمند بازدید دورهای است تا اشکالات آن رفع شود، باید این اتفاق در مورد ابنیه عمرانی شهری نیز اجرا شود.
زمانیان گفت: در این میان ممکن است برخی مشکلات ترافیکی برای مردم ایجاد شود كه از مردم عذر خواهي مي كنيم و البته بايد توجه داشت اصلاح و تعمیر پلها به سود آنهاست و همراهی با كاركنان شهرداري توسط شهروندان در این مسیر قطعا سبب سرعت در کار خواهد شد.
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