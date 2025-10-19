  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

زمانیان: ۷ کلان پروژه عمرانی مشهد تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد

زمانیان: ۷ کلان پروژه عمرانی مشهد تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد

مشهد- مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی شهرداری مشهد گفت: ۷ پروژه ترافیکی در سطح کلان و با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیار تومان تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زمانیان ظهر یکشنبه در بازدید خبرنگاران از پروژه‌های عمرانی سطح شهر با تاکید بر سیاست شهرداری مشهدمقدس درجهت سهل تر و ایمن ترکردن تردد زائران و مجاوران، اظهار کرد: سیاستی که برای مدیریت ترافیک در بخش‌های مرکزی شهر پیگیری می‌شود، غالباً توسعه حمل و نقل، افزایش ناوگان اتوبوسرانی و تقویت مترو و توسعه ناوگان تاکسی است.

مدیر کل نظارت بر طرح‌های عمرانی شهرداری مشهد گفت: در رینگ‌های پیرامونی نیز رفع گره‌های ترافیکی و تسهیل ترافیک عمومی زائرین و مجاورین در اولویت طرح‌ها قرار دارد.

وی گفت: در حال حاضر ۷ پروژه ترافیکی در سطح کلان و با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان داریم که از آن جمله، احداث تقاطع انقلاب، ساماندهی و اتصال خیابان امام خمینی (ره) به بلوار نماز، دوربرگردان شرقی ابوطالب، میان گذر جنوبی، سطح سوم تقاطع خیام، سطح سوم تقاطع فهمیده، احداث تقاطع امام حسن مجتبی (علیه السلام) و احداث چپگرد شاهنامه است.

زمانیان گفت: هر ۷ پروژه در حال حاضر فعال است و پیمانکاران با توجه به تمهیدات عملیات اجرایی را انجام می‌دهند و امید داریم از یک ماه آینده تا پایان سال ۱۴۰۵ پروژه‌ها را به اتمام برسانیم تا زائران و مجاوران سهل تر ایمن تر و سریع‌تر تردد کنند.

کد خبر 6627445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها