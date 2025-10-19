به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زمانیان ظهر یکشنبه در بازدید خبرنگاران از پروژه‌های عمرانی سطح شهر با تاکید بر سیاست شهرداری مشهدمقدس درجهت سهل تر و ایمن ترکردن تردد زائران و مجاوران، اظهار کرد: سیاستی که برای مدیریت ترافیک در بخش‌های مرکزی شهر پیگیری می‌شود، غالباً توسعه حمل و نقل، افزایش ناوگان اتوبوسرانی و تقویت مترو و توسعه ناوگان تاکسی است.

مدیر کل نظارت بر طرح‌های عمرانی شهرداری مشهد گفت: در رینگ‌های پیرامونی نیز رفع گره‌های ترافیکی و تسهیل ترافیک عمومی زائرین و مجاورین در اولویت طرح‌ها قرار دارد.

وی گفت: در حال حاضر ۷ پروژه ترافیکی در سطح کلان و با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان داریم که از آن جمله، احداث تقاطع انقلاب، ساماندهی و اتصال خیابان امام خمینی (ره) به بلوار نماز، دوربرگردان شرقی ابوطالب، میان گذر جنوبی، سطح سوم تقاطع خیام، سطح سوم تقاطع فهمیده، احداث تقاطع امام حسن مجتبی (علیه السلام) و احداث چپگرد شاهنامه است.

زمانیان گفت: هر ۷ پروژه در حال حاضر فعال است و پیمانکاران با توجه به تمهیدات عملیات اجرایی را انجام می‌دهند و امید داریم از یک ماه آینده تا پایان سال ۱۴۰۵ پروژه‌ها را به اتمام برسانیم تا زائران و مجاوران سهل تر ایمن تر و سریع‌تر تردد کنند.