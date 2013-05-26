محسن مسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ملی در آستانه دیدار با تیم ملی قطر در چارچوب رقابت‌های مرحله مقدماتی جام جهانی اظهار داشت: شرایط تیم ما خوب است و ما تلاش می‌کنیم که در روزهای آینده باید تمرینات بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم قطر را از پیش رو بر داریم.

وی افزود: اگرچه ما مقابل عمان عملکرد بدی از خود به نمایش گذاشتیم اما قبول کنید که در آن بازی اصلا نمی‌شد برنامه‌های تاکتیکی را در زمین پیاده کرد زیرا هوا بسیار گرم بود و بازیکنان تیم ملی اصلا توان راه رفتن در زمین را نداشتند اما امیدوارم این بازی تمرین خوبی برای دیدار با قطر باشد.

هافبک تیم ذوب‌آهن در مورد قرار گرفتن در لیست نهایی تیم ملی بیان داشت: برای رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری کرده‌ام و نمی‌خواهم جایگاهم را در تیم ملی از دست بدهم بنابراین سعی می‌کنم با ارائه بازی خوب، نظر کارلوس کی‌روش را بیش از گذشته جلب کنم.

وی بیان داشت: مطمئنم که تیم ملی اگر در بازی با قطر به پیروزی برسد، راه خود را برای صعود به جام جهانی هموار می‌کند و پیروزی مقابل قطر رمز صعود ما به مرحله بعد رقابت‌های جام جهانی است چراکه ما هنوز برای صعود به مسابقات جام جهانی شانس داریم.

مسلمان اضافه کرد: مهم نیست که کدام یک از بازیکنان در ترکیب تیم ملی به میدان می‌روند بلکه مهم پیروزی تیم است که امیدوارم در بازی با قطر حاصل شود.