منوچهر متکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح دو روز نخست سفر هیئت پارلمانی کشورمان به تانزانیا به منظور شرکت در یکصد و پنجاه و سومین نشست اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، گفت: تاکنون سه کمیته منطقه‌ای و موضوعی برگزار شده که هیئت جمهوری اسلامی ایران در هر سه کمیته شامل کمیته آسیا و اقیانوسیه، کمیته مجالس کشورهای اسلامی و کمیته گروه آسیایی بین‌المجالس، حضور داشته است.

وی افزود: در گروه آسیا و اقیانوسیه، نمایندگان ایران و چین عضو کمیته تدوین پیش‌نویس شدند که بنده به عنوان نماینده ایران در این کمیته انتخاب شدم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه، با بیان اینکه هیئت پارلمانی ایران در گروه کشورهای اسلامی، متن ماده اضطراری خود را در رابطه با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان ارائه کرد که در دبیرخانه ثبت شد، اظهار داشت: همچنین در این کمیته درباره مشکلات جهان اسلام، جنگ و درگیری‌ها، مسئله مهاجرت، محیط زیست، آب و مشکلاتی که متأسفانه کشورهای اسلامی سهم بیشتری از آن را متحمل شده‌اند، سخنرانی کردیم که مورد توجه پارلمان‌ها قرار گرفت.

متکی با اشاره به موضوع فلسطین، غزه و کرانه باختری گفت: در این نشست درباره ظلمی که طی سال گذشته بر مردم این مناطق روا شده است نیز صحبت کردیم. ما در جریان این اجلاس صرفاً به دنبال ابراز همدردی و صدور یک بیانیه نیستیم و معتقدیم کشورهای اسلامی نباید صرفاً ابراز نگرانی کنند، بلکه باید از همه ظرفیت‌های پارلمانی، دیپلماتیک و سیاسی کشورهای اسلامی در جهت کمک به فلسطین استفاده شود.

رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: مسائل کشورهای جهان اسلام از سوی هیئت‌های پارلمانی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان اندونزی، عراق و دیگر کشورها نیز به طرح مسائلی در این حوزه پرداختند.

وی با اشاره به دیدارهای انجام‌شده در دومین روز اجلاس اظهار کرد: امروز دیدارهای خود را با رئیس مجلس و هیئت پارلمانی عمان، نایب‌رئیس سنا و هیئت پارلمانی روسیه و همچنین هیئت پارلمانی اماراتی آغاز کردیم و در ادامه، دیدارهایی نیز با رئیس مجلس تانزانیا به عنوان میزبان این دوره از اجلاس، هیئت پارلمانی مالزی، هیئت پارلمانی ترکیه و دبیرکل اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) داشته‌ایم.

متکی ادامه داد: در این دیدارها شرایط کشورمان و منطقه را تبیین و تشریح کردیم و بر این موضوع تأکید داشتیم که کشورهای منطقه نباید به خود اجازه دهند با هدایت آمریکا، تنش‌زایی را پس از جنگ در منطقه ادامه دهند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد در قالب امن‌سازی محیط توسط کشورهای منطقه، روابط صمیمانه‌ای با همسایگان خود داشته باشد و قطعاً اجازه نخواهد داد دیگران به تنش در منطقه دامن بزنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم با اشاره به موضع هیئت پارلمانی ایران درباره پیشنهاد اضطراری بحرین درباره کشتیرانی در خلیج فارس در جریان یکی از نشست‌ها، گفت: ما نسبت به پیشنهاد بحرین اعلام موضع کرده و در متن ارائه‌شده خود، به ریشه ناامنی‌ها در منطقه، یعنی دو تجاوز صورت‌گرفته علیه کشورمان از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اشاره کردیم.

متکی در همین رابطه تصریح کرد: ما تأکید داشتیم زمانی زمینه تردد آزاد برای کشتیرانی فراهم می‌شود که شرایط ایران که از پیش اعلام شده، تحقق یابد؛ از جمله اینکه تجاوزها علیه ایران محکوم شود، محاصره برداشته شود و اقدامات جدید در حوزه محاصره هوایی و محدودیت‌های ایجادشده برای هوانوردی غیرنظامی برداشته شود. در این صورت، انتقال نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز نیز می‌تواند انجام شود.

گفتنی است؛ عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تهران، سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تنکابن، علی‌اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و نماینده مردم بابلسر و فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس، از دیگر اعضای هیئت پارلمانی اعزامی کشورمان به تانزانیا هستند.